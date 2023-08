﻿Böse Osterüberraschung: 22-Jähriger stahl Dresdner Cateringfirma den Kühltransporter

Dresden. Es war ein ziemlich faules Ei, das Florian B. einer Cateringfirma Ostern ins Nest gelegt hatte. Also eigentlich hat er nichts hingetan, sondern etwas rausgeholt – den Kühltransporter der Firma. Wert: 35 000 Euro. Mit dem fuhr der 22-Jährige dann durch die Gegend, allerdings ohne Führerschein. Nun stand er wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Florian B. räumte die Vorwürfe ein – keine große Leistung. Er war einige Tage später von der Polizei in dem Auto festgenommen worden, zudem gab es polizeiliche Porträtaufnahmen, weil er zu schnell unterwegs war.

Vorbestraft, psychische Besonderheiten – aber dreist

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt, er ist zwar erst 22, aber erheblich vorbestraft. Erst im Januar war er nach drei Jahren Jugendhaft entlassen worden, fand dann Arbeit in einem Reinigungsunternehmen – ganze vier Tage, dann flog er wegen des Diebstahls raus. Seine Firma arbeitete auch in dem Cateringunternehmen und die Gebäudereiniger hatten Schlüssel für das Gelände. Der Angeklagte sah in einem Büro den Autoschlüssel, nahm ihn an sich, ging später zurück und fuhr mit dem Transporter vom Hof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich wollte vor den anderen damit angeben. Ich habe bei so etwas Aussetzer im Kopf. Wenn ich etwas sehe, muss ich es nehmen. Ich habe Entwicklungsstörungen, bin geistig etwas zurückgeblieben.“ Sein Drogenkonsum hat dies sicher nicht besser gemacht. „Dass es bei ihnen gewisse Besonderheiten gibt, wissen wir, das ist aber kein Freibrief,“ erklärte ihm der Richter.

Weitere Schäden an Transporter

Der Transporter war einem Mitarbeiter der Firma aufgefallen, nicht das Auto als solches, sondern die Fahrweise des Fahrers. Er informierte den Chef, der hatte keinen Auftrag vergeben, fuhr in die Firma und erlebte eine üble Osterüberraschung – Auto weg, Schlüssel weg und keiner der Mitarbeiter war damit unterwegs. Er informierte die Polizei.

„Ich konnte es nicht verstehen, da war von einem abgeschlossenen Gelände das Auto und der Schlüssel verschwunden und es gab keine Einbruchsspuren.“ Seinen Kühltransporter bekam er dann wieder, allerdings mit einigen Kratzern und Dellen. „Der Gutachter hat Neuschäden in Höhe von 4000 Euro festgestellt. Und da der Innenraum verschmutzt war, mussten wir ihn desinfizieren lassen. Wir transportieren ja Lebensmittel.“

Der 22-Jährige will sich bessern, er sei auch weg von den Drogen. „Ich habe keinen Bock mehr auf Straftaten, ich will mich um meine schwangere Freundin und das ungeborene Kind kümmern.“ Klingt gut, nur hat er schon drei Kinder von drei Frauen und das war ihm bisher auch egal. Er wurde zu einem Jahr und drei Monaten verurteilt, die der Richter trotz einiger Bauchschmerzen noch einmal zur Bewährung aussetzte, und muss 100 Arbeitsstunden leisten.

DNN