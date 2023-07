﻿Immer wieder Brände am Birkwitzer Weg: Mieterin vor Gericht

Dresden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses Birkwitzer Weg 27 hatten ab Sommer vergangenen Jahres ein sehr unruhiges Leben – regelmäßig brannte es in ihren Kellern.

Es begann am 30. August, da wurde Altpapier in einer Kiste entzündet. Einen Tag später standen Polstermöbel im Keller in Flammen, das Feuer breitete sich aus, das Haus wurde komplett verrußt, Leitungen beschädigt. Die Bewohner mussten für Wochen ihre Wohnungen verlassen und wurden in einem Hotel untergebracht. Der Schaden für den Vermieter lag bei rund 85 000 Euro.

Fünf Brände und enormer Sachschaden

Ende September, die Mieter waren gerade erst zurück in ihren Wohnungen, brannte im Fahrradkeller ein Puppenkinderwagen. Eine Anwohnerin bemerkte dies, die Mieter löschten das Feuer selbst. Am 2. Januar wurde ein Bettlaken auf einer Holzbank entzündet, auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Aber schon am nächsten Tag stand eine Kellerbox in Flammen. Wieder wurde das Haus verrußt und Versorgungsleitungen so stark beschädigt, dass die Bewohner erneut ihre Wohnungen verlassen und für sieben Wochen in ein Hotel ziehen mussten. Schaden diesmal 97 000 Euro.

Bewohnerin von Überwachungskamera gefilmt

Noch am gleichen Tag nahm die Polizei eine Mieterin fest. Nun steht die 33-Jährige wegen mehrfacher Brandstiftung vor dem Amtsgericht. Die Polizei hatte im Keller, unbemerkt von den Bewohnern, eine Kamera installiert. Die Aufnahmen zeigen die Angeklagte, die kurz vor dem Brand den Keller betrat und wieder verließ.

„Das Feuer war direkt im Keller und nicht durch ein Fenster von außen gelegt worden“, erklärte ein Brandermittler vor Gericht. Und der Zündler muss einen Kellerschlüssel gehabt haben, denn die Türen waren abgeschlossen.

Die 33-jährige Mutter hatte bei ihrer Festnahme die Tat bestritten, im Gericht schweigt sie. Die Bewohner waren überrascht, zugetraut hat ihr die Brandstiftungen wohl niemand. „Wir haben doch noch zusammen Silvester gefeiert“, sagte eine Nachbarin. „Aber seitdem ist Ruhe.“

