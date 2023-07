﻿Brandstifterin vom Birkwitzer Weg muss ins Gefängnis

Dresden. An allen Verhandlungstagen gab sich Claudia D. betont gelassen, manchmal fast gelangweilt, nach dem Urteil brach sie in Tränen aus, war verzweifelt, beinah bockig. Das Amtsgericht hatte sie wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 33-Jährige ab August 2022 mehrere Brände im Keller des Mehrfamilienhauses Birkwitzer Weg 27 gelegt hatte, in dem sie selbst mit ihrem Mann und ihren Kindern lebte. Zweimal wurde das Haus so verrußt und die Versorgungsleitungen so schwer beschädigt, dass es nicht bewohnbar war und die Mieter Wochen in ein Hotel ziehen mussten. Dem Vermieter entstand ein Schaden von über 250 000 Euro.

Angeklagte war kurz vor Bränden im Keller

Nach dem letzten Brand am 3. Januar war Claudia D. festgenommen worden. Die Kripo hatte versteckt eine Kamera angebracht. Die Aufnahmen zeigen, dass die Angeklagte bei mehreren Bränden kurz vorher im Keller war. Am 3. Januar betritt sie 14.37 Uhr die Räume, kommt nach drei Minuten wieder heraus. Zwei Minuten später dringt Qualm aus dem Keller.

Kein erklärbares Motiv

Claudia D. bestritt die Vorwürfe. Sie sei wegen der Brände verunsichert gewesen und deshalb im Keller gewesen. „Ich habe nichts bemerkt und kann mir nicht erklären, warum es dann so stark brennen konnte. Ich bin es nicht gewesen“ Das Gericht sah dies anders. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie die Brände verursacht haben“, so der Richter. Ein rational erklärbares Motiv konnte man nicht finden – auch der psychiatrische Gutachter tat sich da schwer, aber er bescheinigte der 33-Jährigen volle Schuldfähigkeit.ml

