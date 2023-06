﻿Betrug an Senioren: Dresdner Gericht verhängt Bewährung für Geldboten

Dresden. Seit Jahren bringen international agierende Banden mit Sitz in der Türkei mit üblen Tricks ältere Frauen um ihr Erspartes. Die Seniorinnen werden von angeblichen Kommissaren angerufen, die ihnen erklären, Ganoven hätten es auf ihr Geld oder ihren Schmuck abgesehen. Sie sollten es deshalb Polizisten übergeben, oder vor die Tür legen, Beamte würden es dann abholen und in den Polizeisafe bringen.

So unglaublich es klingt, aber da haben Frauen Hundertausende eingebüßt, die sie aus Angst um ihr Erspartes wildfremden Leuten übergaben oder einfach vor der Haustür oder unter fremden Autos ablegten.

Seniorinnen mit mieser Masche betrogen

Die Bande, zu der Gino Z. und Nico K. gehörten, ging noch einen Schritt weiter: Sie forderten nicht nur Bargeld und Schmuck, sondern auch die EC-Karten und boten noch generös an, die Karten sperren zu lassen, wenn der PIN beigelegt würde. Die alten Damen, durch den Anruf verängstigt und völlig überfordert, taten dies und die Gauner hoben Geld ab. Um die 25 000 Euro büßten fünf Rentnerinnen (zwischen 80 und 93 Jahren auf die Art in der Adventszeit 2022 ein – keine schönen Weihnachten für sie.

Nur kleine Rädchen im Getriebe

Von dem Geld haben Gino Z. und Nico K., die nun wegen bandenmäßigen Betruges vor dem Amtsgericht standen, nichts gehabt. Das kassierten andere – die skrupellosen Hintermänner, die in der Türkei sitzen, alles planen, organisieren und kassieren. An sie kommt man schlecht ran, geschnappt werden immer nur die kleinen Rädchen im Getriebe dieser Betrugsmasche, mit der Senioren immer wieder um ihr Erspartes geprellt werden.

Auch die Angeklagten waren nur Fahrer und Abholer, haben anfangs wohl nicht einmal gewusst, worum es ging. Als man ihnen dann 500 Euro pro Tat zahlte, ist zwar auch ihnen aufgegangen, dass da was nicht stimmt – aber es war halt schnell verdientes Geld und so machten sie weiter, bis sie festgenommen wurden und in U-Haft landeten.

Bewährungsstrafen

Dabei sind die beiden – 23 und 25 Jahre alt und etwas unbedarft – nicht die typischen Ganoven. Sie haben Arbeit, Familie, langjährige Beziehungen und waren bisher nicht vorbestraft. Nun wurden sie zu je zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. „Die Knastzeit hat mich sehr beeindruckt, ich mache so etwas nie wieder“, erklärte Nico K.

DNN