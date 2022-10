﻿Diebstahl mit Waffen und Körperverletzung – wegen eines Pfannkuchens

Dresden. Der Zeichentrickfilm „Alarm im Kasperletheater“ – die Geschichte vom kleinen Teufel, der an Omas Geburtstag die Pfannkuchen klaut, alle aufisst und dann ganz dolle Bauchweh hat – hatte zu DDR-Zeiten Kultstatus. Auch Jens B. dürfte ein Pfannkuchen ziemlich schwer im Magen liegen. Der brachte dem 44-Jährigen eine Anklage wegen Diebstahls mit Waffen und gefährlicher Körperverletzung ein.

Pfannkuchen angebissen, Kraftfahrer vom LKW gestoßen

Am 2. Mai 2021 war er – trotz Coronaauflagen und nächtlicher Ausgangssperre – mit seinem Kumpel in den frühen Morgenstunden draußen unterwegs. An einer Bäckerei an der Gerokstraße wurde gerade frische Ware angeliefert. Als der Fahrer Körbe in die Filiale brachte, enterte Jens B. den Lkw und verbiss sich in einen Pfannkuchen. Schaden: 1,50 Euro. Das ist Diebstahl, aber man kann es vielleicht noch als groben Unfug durchgehen lassen. Aber dann wurde es übel.

Als der Fahrer zurückkam und den Angeklagten auf der Ladefläche bemerkte, kletterte er nach oben, um die Sache zu klären. Jens B. sprang den Mann an, der verlor das Gleichgewicht, stürzte vom Laster und brach sich die Kniescheibe. „Ich war zwei Monate krankgeschrieben und habe noch heute Schmerzen. Wenn ich dann nachts gefahren bin, habe ich dreimal hingeschaut. Es ist ja gang und gäbe, dass Waren aus Auslieferungsautos geklaut werden“, erzählte er. Die Polizei nahm die Männer kurz danach fest. Jens B. hatte ein Messer und einen selbstgebastelten Schlagring in der Hosentasche.

Sieben Monate, ausgesetzt zur Bewährung

Der Angeklagte war mit dem ganzen Prozess nicht zufrieden. Der 44-Jährige steht unter Betreuung, hat ein Drogen- und Alkoholproblem, eine Persönlichkeitsstörung und eine leichte Intelligenzminderung. Er erfasst manches nicht, erklärte sein Anwalt. Mag sein, aber der Angeklagte ist erheblich und einschlägig vorbestraft und müsste doch eigentlich begriffen haben, was er darf – und was nicht. Er wurde zu sieben Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Beim Diebstahl sah das Gericht einen minderschweren Fall, bei der Körperverletzung nicht. Jens B. ging und schimpfte leise vor sich hin.