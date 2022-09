﻿Amtsgericht Dresden: Bewährungsstrafe für Missachtung der Bewährungsauflagen

Was passiert, wenn ein erheblich Vorbestrafter seine Bewährungsauflagen verletzt? In Dresden erhielt jetzt ein 37-Jähriger eine Strafe – wieder auf Bewährung.

Dresden. Bis zum Urteil hört jeder Angeklagte zu – Geldstrafe, Bewährung oder doch Gefängnis, da ist jeder interessiert. Was dann noch kommt – Auflagen, Führungsaufsicht, Meldeauflagen – wird oft gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Die Angeklagten registrieren es zwar, aber es ist ihnen völlig egal. Das kann fatal werden, auch wenn die Mühlen der Justiz oft etwas langsamer mahlen.

Das musste auch Enrico C. feststellen, der sich jetzt wegen Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht vor dem Amtsgericht wiederfand. Der 37-Jährige ist vorbestraft bis unters Hutdach, 19 Eintragungen stehen in seinem Strafregister, er hat viele Jahre im Gefängnis gesessen, Bewährungsstrafen wurden widerrufen. War er mal draußen, ging es schnell wieder rein. Immer dasselbe: Diebstahl, Betrug, Drogendelikte, Körperverletzung.

Weisungen nicht erfüllt

Im Januar deses Jahres wurde er mal wieder aus dem Gefängnis entlassen und ist seitdem auf einem guten Weg. „Ich dachte, jetzt fängst du einfach neu an.“ Er suchte sich Arbeit, versucht seinen Schuldenberg abzutragen, hält sich an Auflagen, hat eine Wohnung und eine Freundin. „Die ist zwar jünger als ich, aber wohl reifer.“ Alles scheint zum ersten Mal in seinem Leben halbwegs gut zu laufen, da holt ihn seine Vergangenheit wieder ein.

Er stand seit 2012 unter Führungsaufsicht, hat sich aber, wenn er nicht in Haft saß, unsichtbar gemacht. Er ging 2020 und 2021 nicht zum Bewährungshelfer, keiner wusste, wo er sich aufhielt. „Habe ich schleifen lassen.“ Bis der Staatsanwaltschaft der Kragen platze und sie Strafantrag stellte, genauer zwei. Auch wenn die Verstöße schon einige Zeit her sind, Enrico C. bekam jetzt die Quittung – sechs Monate auf Bewährung.