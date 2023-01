﻿Vier Anklagen, über 50 Tatvorwürfe: Der Schrecken der Dresdner Händler

Ein 42-Jähriger zog im vergangenen Jahr stehlend und randalierend durch Dresden. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten und kann sich an vieles nicht erinnern.

Dresden. Normalerweise freuen sich Einzelhändler über Kunden, die bringen ja Umsatz. Anders bei Mirco S. – wenn der ein Geschäft betritt, klingeln bei den Mitarbeitern die Alarmglocken – denn dann fehlt immer was. Er hat in so vielen Dresdner Geschäften Hausverbot, dass er sich gar nicht alles merken kann, den Überblick verloren hat und immer wieder hingeht. 2022 lief er zu Hochform auf und brachte es in sechs Monaten auf vier Anklagen mit über 50 Tatvorwürfen.