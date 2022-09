﻿Am Freitag: Dresdner Late Night Shopping geht in die sechste Runde

Am Freitagabend kann in der Dresdner Innenstadt bis 22 Uhr geshoppt werden. Mit der Aktion sollen Händler und Gastronomen unterstützt werden.

Dresden. Am 30. September müssen Dresdner und Besucher beim Shoppen nicht auf die Uhr schauen. Zum 6. Dresdner Late Night Shopping bleiben die Läden in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet, teilt der City Management Dresden e.V. mit. „In diesem herausfordernden Jahr ist jede Maßnahme zur Stärkung des lokalen Handels und der Gastronomie wichtig“, so die Verantwortlichen. Händler, Gastronomen und die großen Einkaufszentren zwischen Wiener Platz und Neumarkt beteiligen sich an der Aktion.

