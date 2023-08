Am Altmarkt bleibt es eng

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

keine Lösung für den Dresdner Altmarkt in Sicht: Seit geraumer Zeit müssen sich Fußgänger, Radfahrer und Touristen durch eine kleine Gasse unter den Arkaden zwängen. Der Grund: die Sanierung des Pflasters auf dem Altmarkt. Ein Bauzaun drängt die Menschen deshalb an den Rand. Anwohner hatten vorgeschlagen, die scheinbar fertigen Flächen freizugeben, um die Situation unter den Arkaden zu entschärfen. Doch dazu wird es so schnell nicht kommen.

Fensterblick aus einer Wohnung auf den Altmarkt. © Quelle: Michael Lukaszewski

Es müssten noch Mängel behoben werden, heißt es aus dem Rathaus. Selbst wenn die Flächen für Außenstehende fertig aussehen würden. Wann genau das passiert, entscheide die Baufirma. Scheint also ganz so, als müssten wir noch eine Weile länger enger zusammenrücken. Jetzt lesen

Die von der Stadt geforderte qualitätsgerechte Herstellung der Flächen hat oberste Priorität Ein Stadtsprecher zur Situation auf dem Dresdner Altmarkt

Schulleiterin Anna-Maria Feig und ihre Stellvertreterin Pauline Brun starten mit der 117. Grundschule in Dresden am Montag ins neue Schuljahr – damit beginnt gleichzeitig ein Wandlungsprozess für die Einrichtungen, mit dem Dresden in Sachsen Vorreiter sein will. © Quelle: Anja Schneider

Dresdens Grundschulen starten ins Schuljahr und einen Wandel

Am Montag hat die Schule auch in Dresden wieder begonnen. Alte Sorgen sind die neuen. Aber es gibt auch positive Tendenzen. Einige Grundschulen in Dresden starten auch in einen grundsätzlichen Wandel. Jetzt lesen

Christian Lindner, Bundesfinanzminister. © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Was sagt der Pass über Kinderarmut? Ein Faktencheck

Ist es wichtig, welche Nationalität ein Kind hat, das in Deutschland staatliche Unterstützung erhält? FDP-Chef Christian Lindner nennt Zahlen zu Deutschen und Ausländern. Sind sie korrekt – und was sagen Experten zu dieser Rechnung? Jetzt lesen

16 Uhr: Hermann-Seidel-Park - Offizieller Abschluss der Neugestaltung mit Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für das Vereinsfest „75 Jahre SV TuR Dresden e. V.“, für das Projekt „Energiekostensenkung durch Modernisierung im Sportcenter Motor Mickten“ und weitere Vorhaben. Außerdem informiert die Stadt über aktuelle Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen durch die SachsenEnergie AG bei den Arbeiten an der Fernwärmetrasse Leipziger Vorstadt/Pieschen. Ort: Stadtbezirksamt Pieschen, Bürgersaal, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden

3. Liga, 3. Spieltag, 22.08.23, 19 Uhr: Liveticker Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim © Quelle: DNN

Ein Sieg, eine Niederlage: Das ist die bisherige Bilanz der neuen Drittliga-Saison für Dynamo Dresden – und bedeutet zwischenzeitlich den 10.Platz. Auf Platz 17 reiht sich aktuell der SV Waldhof Mannheim ein, der heute Abend im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast ist. Falls Sie nicht live dabei sind, können Sie das Dynamo-Heimspiel gegen Mannheim bei uns im Liveticker verfolgen.

Königspinguin Sir Nils Olav inspiziert eine Ehrengarde während einer Zeremonie mit der King's Guard Band und dem Drill Team of Norway im Zoo von Edinburgh zur Beförderung in seinen neuen Rang, Generalmajor Sir Nils Olav III, Baron der Bouvetinseln. © Quelle: John Linton/PA Wire/dpa

... die Beförderung von Pinguin Sir Nils Olav III. zum Generalmajor der norwegischen Armee

Eine skurrile, tierische Tradition: In einem Zoo in Schottland wurde ein Königspinguin zum Generalmajor des norwegischen Militärs befördert. Die Tradition geht ins Jahr 1972 zurück, als die Truppe einen Pinguin adoptiert und ihn seither als ihr Maskottchen besucht, ihm Weihnachtskarten oder Fisch schickt. Nun wurde Sir Nils Olav III. als Teil ihrer Truppe befördert. Jetzt lesen

