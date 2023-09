Im März 2022 war unter der Bayrischen Straße neben dem Dresdner Hauptbahnhof ein baufälliger Tunnel entdeckt worden. Der ist zwar weitgehend verfüllt – aber nicht gänzlich. Dahinter steckt möglicherweise ein Missverständnis zwischen Stadt und Bahn.

Dresden. Verspannt werden die großen Glasfasermembranen an den Stahlträgern von Hand, doch damit die Ballen, die die Spezialisten in luftiger Höhe ausrollen, auf das Dach des Hauptbahnhofs gelangen, braucht es einen riesigen Kran. Der steht derzeit auf der Südseite des Bahnhofs auf der Bayrischen Straße, inklusive weiträumiger Absperrung. Da fällt der kleinere, eingezäunte Bereich direkt daneben am westlichen Bahnhofsende kaum auf. Doch wie beim Dach handelt es sich hier um eine spezielle Baustelle – die nun erneut für Rätselraten sorgt.