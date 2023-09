﻿Leben im Dresdner Pflegeheim: „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben“

Dresden. Feststimmung vorm Seniorenheim: An einem Vormittag Anfang September werden Bierbänke aufgebaut, die Sonne scheint, Ballons zappeln an Bändern. Das AWO-Seniorenzentrum „Prof. Rainer Fetscher“ in Großzschachwitz wird 40 Jahre alt.

Grund genug, um sich mal umzusehen. Sind die Bewohner zufrieden? Wie geht es den Pflegern? Und gibt es genug Personal? Ein Einrichtungsleiter, eine Pflegerin und ein Pärchen erzählen aus ihrem Alltag.

Der Einrichtungsleiter

Nico Herbrich ist leicht angespannt. Am frühen Morgen wurde ein kaputtes Wasserrohr entdeckt. Und der Einrichtungsleiter fragte sich: „Ist das ein Omen? Kommt jetzt der Blackout?“ Er kam nicht. Das Rohr wurde repariert, keine große Sache.

Jetzt hofft Herbrich, dass am Nachmittag alles glattgeht. Immerhin wird Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erwartet. Viel Zeit hat er nicht, deswegen gleich die wichtigste Frage: Wie steht es um die personelle Besetzung?

Teile des Hauses sind ungenutzt

Kurze Antwort: „Wir halten den Personalschlüssel ein.“ Längere Antwort: Auf rund 210 Bewohner kommen etwa gleich viele Mitarbeiter. Theoretisch könnten noch mehr Senioren in der Einrichtung leben, doch dafür fehlt es an Personal. Teile des Hauses bleiben deshalb ungenutzt (und werden derzeit saniert).

Ein Problem, das laut Herbrich auch andere Träger und Einrichtungen in Dresden betrifft. Seinen Schätzungen nach sind bis zu 1000 von rund 6500 Pflegeplätzen wegen Personalmangels unbesetzt. „Das Kernproblem sind die fehlenden Fachkräfte.“ Mindestens zehn mehr bräuchte Herbrich in seinem Haus.

Das AWO-Seniorenzentrum „Prof. Rainer Fetscher“ an der Johnsdorferstraße 20 Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Bezahlt wird nach Tarif. „Unser Gehalt ist hoch“, sagt Herbrich. Eine 40-Stunden-Pflegefachkraft bekommt demnach durchschnittlich 3500 bis 3750 Euro brutto. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, ging die AWO zuletzt auch ungewohnte Wege: Angestellte des Fetscher-Seniorenzentrums haben sich in Rockermontur verkleidet und ein Musikvideo auf dem Dach aufgenommen. Auf Facebook kam das gut an. Viele Kommentare, viele Likes.

Auch im Ausland wird Personal gesucht

Auch im Ausland sucht die AWO nach Personal. Zum 1. September haben vier Diplom-Krankenschwestern aus Vietnam im Fetscher-Zentrum angefangen. Sie werden zu Pflegefachkräften ausgebildet. Einwanderung, das hat auch die Politik zum Teil erkannt, dürfte in Zukunft immer wichtiger werden für den Erhalt der Pflege in Deutschland. Herbrich wünscht sich daher eine schnellere und weniger bürokratische Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Die Feierstunde wird am Nachmittag gut besucht. Keine Zwischenfälle. Ministerin Köpping sagt, dass ihr steigende Kosten in der Pflege Sorgen machen. „Wir müssen das gemeinsam im Bund lösen. Investitionskosten und Azubikosten sollten nicht die Bewohner zahlen: Bund, Land und Kommunen müssen sich hier offen in die Augen gucken.“

Die Pflegerin

Isabel Beeckmann hat schon als Schülerin in Altenheimen geholfen und dabei ein bisschen Geld verdient. Heute ist sie 25 Jahre alt und Wohnbereichsleiterin. Sie führt ein zwölfköpfiges Team, zuständig für 27 Bewohner. Eine Frühschicht wird von einer Fach- und zwei Hilfskräften gestemmt. „Ja, es ist anstrengend“, sagt sie. Andererseits: „Welche Arbeit ist schon leicht?“

Zumal es für praktisch alles, was Pflegerinnen tun müssen, heutzutage technische Hilfsmittel gebe. Rutschbretter zum Beispiel, mit denen Menschen vom Bett in den Rollstuhl gehievt werden. Mit der richtigen Struktur sei die Arbeit gut zu schaffen, sagt Beeckmann.

Isabel Beeckmann (25) leitet einen Wohnbereich im Seniorenzentrum. © Quelle: Anja Schneider

Pflegerinnen könnten darauf vertrauen, dass sie höchstens sieben Dienste am Stück leisten müssen. Und maximal zwei Wochenenddienste nacheinander. In der Pandemie sei das anders gewesen, aber da habe es Prämien zum Ausgleich gegeben.

Isabel Beeckmann mochte schon in ihrer Jugend den Kontakt mit älteren Menschen. Dass es der richtige Job sein würde, war ihr früh klar. Eines sei aber bis heute schwer: „Die Bewohner gehen ja irgendwann. Man kann es ihnen vorher nur so schön wie möglich machen.“

Das Paar

Vera Dehmel ist 88 Jahre alt, Bernhard Richter, ihr Freund 95. Kennengelernt und verliebt haben sie sich auf einer Kaffeefahrt vor 14 Jahren. „Mit einem Schlag“, sagt Richter. Bald zogen sie zusammen.

Doch dann fiel Vera, die an der Lungenkrankheit COPD leidet, plötzlich um und wachte erst im Krankenhaus wieder auf. Weil sich das wiederholte, sagte ihr Sohn irgendwann: So geht das nicht weiter. Vera kam in das Fetscher-Seniorenzentrum. Und Bernhard ging mit.

Heue haben sie das Glück, im gleichen Zimmer zu wohnen. Durchs Fenster kann man bis in die Sächsische Schweiz sehen. „Ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht“, sagt Vera über die Pflegerinnen. „Die haben auch mal Zeit auf ein Wort.“ Selbst im Umgang mit schwierigen Bewohnern blieben sie ruhig. „Eine Geduld. Ich wundere mich manchmal.“

Vera Dehmel hatte nie vor, in ein Heim zu ziehen. Berichte in den Medien hätten ihr nicht den Eindruck vermittelt, dass man dort gut betreut wird. Ihre Meinung hat sie nun geändert, seit Januar ist sie im Haus: „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.“

