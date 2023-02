Wie vielen anderen so setzte die Hyperinflation 1922/23 auch dem Romanisten Victor Klemperer und seiner Frau Eva erheblich zu.

Dresden. Er glaube, Geschichte gründlich zu kennen, schrieb der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig in seiner im Exil verfassten und erst 1942 posthum erschienenen Autobiografie „Die Welt von gestern“, doch seines Wissens habe sie „nie eine ähnliche Tollhauszeit von solchen riesigen Proportionen produziert“. Die Rede war von 1923 – einem Jahr, in dem die Geldentwertung in Deutschland schwindelerregende Ausmaße annahm, das politische System dem Kollaps nahe war, rechte und linke Extremisten zum Sturm auf die Republik ansetzten und separatistische Bestrebungen im Rheinland den Bestand des Reiches bedrohten.