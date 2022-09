﻿Alles auf Grün! – Dresden-Plauen fordert Verkehrsexperiment an Ampelkreuzungen

Dresden. Bislang funktionieren Ampelkreuzungen in Dresden zumeist nach einem altbewährten Schema, sehen Fußgänger, Rad- und Autofahrer sortiert nach Richtung – erst längs, dann quer – Grün respektive Rot. Doch das könnte sich bald ändern. Einstimmig hat der Stadtbezirksbeirat Plauen auf seiner jüngsten Sitzung für ein mögliches Experiment gestimmt, bei dem in einer der Ampelphasen Fußgänger und Radfahrer alle auf einmal über die Kreuzung dürfen. Eine Idee, die für mehr Sicherheit sorgen soll.

Der nun auf Antrag der Grünen gefasste Beschluss fordert die Verwaltung dazu auf, im Stadtbezirk Plauen „einen Verkehrsversuch zur Erprobung von Rundumgrün“ an ei­ner Kreuzung mit besonders vielen Fußgängern und Radfahrern zu veranlassen. Beide Gruppen erhalten dabei eine eigene Ampelphase und können alle Kreuzungsarme gleichzeitig queren – während Autos die Kreuzung nicht befahren dürfen.

Abbiegeunfälle werden ausgeschlossen

Das soll allen voran für mehr Sicherheit sorgen, wie Grünen-Stadtbezirksbeirätin Birgit Jaekel erklärt. Klassische Abbiegeunfälle, bei de­nen Autofahrer in gleicher Richtung querende Fußgänger oder Radfahrer aufgabeln, seien dabei praktisch ausgeschlossen, weil die Ampelphasen für Fußgänger und Radfahrer und den motorisierten Verkehr voneinander getrennt werden.

In Deutschland ist dieses Modell bisher noch eher selten anzutreffen. In den USA und in Japan sind solche Kreuzungen gerade in den bevölkerungsreichen Metropolen derweil weit verbreitet, wobei hier vor allem den teils riesigen Fußgängerströmen Rechnung getragen wird. Oft können die Fußgänger die Kreuzungen auch diagonal überqueren.

Diagonales Queren für Radfahrer

Der Auftrag aus dem Stadtbezirk Plauen an die Stadtverwaltung sieht ebenso eine Möglichkeit fürs diagonale Queren vor – in erster Linie aber für Radfahrer. Denn Fußgänger sind deutlich langsamer, was am Ende eine längere Ampelphase nötig mache. Der Antrag empfiehlt, je Umlauf (also die Zeit, in der alle wartenden Verkehrsteilnehmer einmal an die Reihe kommen) zwei Freigabezeiten für Fußgänger und Radfahrer vorzusehen. Bei den Phasen für die Autos könnte im Gegenzug gekürzt werden, da diese die Kreuzung schneller als bisher räumen, weil beim Abbiegen nicht mehr auf in gleicher Richtung querende Fußgänger oder Radfahrer gewartet werden muss, erklärt Birgit Jaekel.

In dem Antrag hatten die Grünen als mögliche Orte für dieses Experiment eine Kreuzung im Zuge der Nürnberger Straße oder des Zelleschen Wegs vorgeschlagen. Denn hier gibt es bereits separate Ampeln für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, die dann nur entsprechend umprogrammiert werden müssten, wie Birgit Jaekel diesen Vorstoß begründet. Nach einer Diskussion im Stadtbezirksbeirat wurde diese Vorgabe dann allerdings gestrichen.

Stadtrat fordert innovative Ansätze

Absolut neu ist die Idee in Dresden nicht. Denn bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat auf Antrag der SPD ein Paket mit Forderungen für fußgängerfreundlichere Kreuzungen verabschiedet – in dem nach Vorbild aus den USA oder Japan ebenso sogenannte "Alle-Gehen-Kreuzungen" vorgeschlagen worden waren. Ein Ansinnen, das schließlich Aufnahme in die zwischenzeitlich verabschiedete Fußverkehrsstrategie der Stadt Eingang gefunden hat. Demnach seien bei aktuellen Planungen "innovative Ansätze" zu berücksichten, wobei "auch das sogenannte Diagonalqueren als Eignung für ein Pilotprojekt geprüft werden" soll.