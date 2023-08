Alle Infos zum diesjährigen Stadtfest in Dresden

Weihnachtsgebäck

Stollenbacken im Hochsommer: Sachsens Bäcker legen los

In reichlich vier Monaten ist Weihnachten. Das Stollenbacken in Sachsen beginnt schon jetzt – auch, weil der Einzelhandel in wenigen Wochen Weihnachtssortiment anbieten will. Und: Stollen wird teurer.