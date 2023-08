Alkoholunfall: 31-Jährige landet in Dresden in der Ausnüchterungszelle

Dresden. Eine 31-Jährige war am Montagabend mit ihrem Auto in Schlangenlinien auf der A 4 unterwegs. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Die Dame setzte ihren Opel schließlich in Höhe der Abfahrt Dresden-Neustadt gegen die Mittelleitplanke. Dort traf die Polizei die Polin an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnell stellte sich heraus, dass die 31-Jährige alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest zeigte über 2,3 Promille an. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Die 31-Jährige verbrachte die Nacht zum Dienstag in einer Dresdner Ausnüchterungszelle.

DNN