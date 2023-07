﻿Wie ein Maler aus Dresden in Mittelsachsen Spuren hinterließ

Dresden. Über 1100 Werke hat der Dresdner Maler Alfred Teichmann (1903 bis 1980) hinterlassen, weiß sein Sohn Jürgen Teichmann, der den künstlerischen Nachlass verwaltet und archiviert. Aber es tauchen auch immer wieder Werke auf, die noch in keinem Verzeichnis stehen. „Nein“, sagt der Sohn überrascht, als ihm Andrea Zenker Fotos in ihrem Handy zeigt. „Die Bilder kenne ich noch gar nicht.“

Zwei Originale im Wohnzimmer

Die Bilder hängen bei einer Dame im mittelsächsischen Hartha im Wohnzimmer, deren Vater mit Teichmann befreundet war. Der Maler ist in Gersdorf, heute ein Ortsteil von Hartha, geboren, die Familie zog später direkt nach Hartha in die Goethestraße um. Das Haus, in dem der Maler seine Jugend verbrachte, steht heute leer. Zenker leitet die Bibliothek in Hartha und hat Jürgen Teichmann mit seiner Frau Carola rein zufällig auf dem Markt in Hartha getroffen.

Ausstellung nächstes Frühjahr geplant

Die Nachkommen wollten das Interesse an einer Ausstellung der Werke des Malers erkunden und waren auf die richtige Ansprechpartnerin gestoßen. In der Stadtbibliothek sind regelmäßig Ausstellungen zu sehen, nächstes Jahr im Frühjahr könnte es klappen mit einer Teichmann-Werkschau.

Dann ist der Nachlass des Künstlers, der in Dresden unter anderem das Rübezahl-Wandbild am Gymnasium Cotta geschaffen hat, vielleicht noch gewachsen. In einigen Wohnungen könnten noch unbekannte Teichmanns hängen, vermutet sein Sohn. „Er hat ja manchmal für Waren und Dienstleistungen mit Bildern bezahlt.“

Werkschau in der Waldschänke Hellerau

Ein kleiner Ausschnitt des Werkes von Teichmann ist gegenwärtig in der Waldschänke Hellerau, Am Grünen Zipfel 2, zu sehen. Am Sonntag ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ausstellungsort ist nicht zufällig gewählt, in Hellerau leben die Nachkommen des Malers seit vielen Jahren. Während Carola Teichmann selbst Künstlerin ist, wurde der Sohn, heute 82 Jahre alt, Ingenieur.

„Reise in den Süden 1925 bis 1926“ ist die Ausstellung überschrieben, Teichmann reiste in jungen Jahren durch die halbe Welt und hielt sich in den beiden Jahren mit seinem Jugendfreund, dem Fotografen Max Seidel in Griechenland, Konstantinopel, Palästina und Ägypten auf. Eine höchst produktive Phase, entstanden sind über 140 Gemälde, Pastelle, Radierungen und Kohlezeichnungen.

Schwerer Unfall in Kriegsgefangenschaft

Seine Frau lernte Alfred Teichmann 1935 an der Kurischen Nehrung in Ostpreußen kennen, da hatte er sich als Künstler längst einen Namen gemacht und sein Auskommen. Dann kam der Krieg, der Maler geriet in Gefangenschaft und erlitt in Kiew einen schweren Unfall. Er stürzte bei Malerarbeiten von der Leiter und kehrte mit Sprechstörungen und Gleichgewichtsproblemen in die Heimat zurück.

Batik-Technik als Einnahmequelle

Obwohl Teichmann seinen Lebensmittelpunkt in Dresden hatte, besuchte er regelmäßig Hartha und seinen Garten, in dem er mit den Kindern Kräuter für den Tee sammelte, wie sich sein Sohn erinnert. In der noch jungen DDR wurde Kunst am Bau recht großzügig gefördert, Teichmann lieferte baugebundene Arbeiten in gut 50 Bauwerken wie dem Haus am Altmarkt ab und verlegte sich später auf die Batik-Technik, um sich eine Einnahmequelle zu sichern.

„Ich bedauere es sehr, dass ich meinem Vater nicht öfter zugehört habe“, sagt sein Sohn, der die Ausstellung mit seiner Frau liebevoll zusammengestellt hat. „In unserer Kindheit waren wir ganz neidisch, welche Reisen er unternehmen konnte.“ Die Welt war klein für DDR-Bürger, den Maler zog es nun regelmäßig in sein „geliebtes Ahrenshoop“ an der Ostsee, in dem viele Bilder und Grafiken entstanden und auch seine Textilkunst verkauft wurde.

Großes Interesse am Werk von Alfred Teichmann

Eines Tages wird der Maler zurückkehren an den Ort seiner Kindheit, mit seinen Werken. „Wir freuen uns auf die Ausstellung“, sagt Zenker. In Hellerau wird bald abgebaut. „Das Interesse am Werk meines Vaters hat mich angenehm überrascht“, konstatiert Jürgen Teichmann, der gespannt darauf ist, welche unbekannten Bilder sich in Hartha im Verborgenen finden.

DNN