﻿Alberthafen Dresden will Sattelzug-Verladung auf die Eisenbahn verdoppeln

Die Sächsischen Binnenhäfen bauen ihren Trailerport in Dresden aus. Erklärtes Ziel ist es, mehr Güter von der Straße zu holen. Auf die Schifffahrt können die Häfen aber kaum setzen. Frachtkapazitäten auf der Elbe fehlen.

Dresden. Die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) sieht sich auf dem richtigen Kurs. In der Bilanz des Jahres 2022 konnte der Hafenverbund mit Standorten in Dresden, Riesa, Torgau, Mühlberg, Děčín, Lovosice und Dessau-Roßlau einen Gewinn von einer halben Million Euro verbuchen. Das Geld soll unter anderem in neue Flächen und Verladetechnik für die Erweiterung des sogenannten Trailerports auf dem südlichen Gelände des Dresdner Alberthafens investiert werden, wie die Geschäftsführung ankündigte. Insgesamt verschlingt das Projekt rund fünf Millionen Euro.

Hafenchef Heiko Loroff erklärte, Ziel bleibe es, mehr Güter von der Straße zu holen. Im Trailerport werden komplette Sattelauflieger von Lastwagen auf Spezialwaggons der Eisenbahn verladen. Aktuell verkehren insgesamt zwölf Züge pro Woche zwischen Dresden und dem Seehafen Rostock sowie dem rumänischen Curtici.

Hafenverbund will die Alpen überqueren

Der Hafenverbund versucht nach eigenen Angaben, neue Zugverbindungen über die Alpen nach Italien sowie ins Ruhrgebiet ab Dresden zu etablieren. Die Menge von jetzt 25 000 Lkw-Trailern pro Jahr soll verdoppelt werden. Bis Jahresende bremsen allerdings im grenzüberschreitenden Verkehr nach Tschechien noch Bauarbeiten im Elbtal den Zugverkehr aus. In und aus Richtung Norden würden die Züge an bestehenden Baustellen vorbei geleitet, hieß es.

Das Jahr 2022 bezeichnen die Häfen an der Oberelbe rückblickend als herausfordernd. Die anhaltende Corona-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine führten zu Störungen in traditionellen Lieferketten, sagte Loroff. Fracht sei verspätet gekommen oder gleich weiträumig umgeleitet worden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge dennoch in den Häfen des Verbunds 2,96 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Es war das drittbeste Ergebnis seit 1990, jedoch entspricht die Umschlagmenge einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

Andere Wasserwege sind attraktiver als die Elbe

Der Hafenverbund setzt auf Trimodalität – also auf den Gütertransport mit Binnenschiffen, Eisenbahn und Lastwagen. Alle drei Sparten seien wichtig, betont Loroff. In der Realität liegt der Güterumschlag in den Häfen bei Lkw (1,55 Millionen Tonnen) aber vor dem auf der Schiene (1,35 Millionen Tonnen) und ganz deutlich vor der auf dem Wasser (knapp 53.900 Tonnen). Beim Eisenbahngüterumschlag habe der höchste Wert in der Geschichte des Hafenverbunds erzielt werden können, hieß es.

Das Problem mit der Binnenschifffahrt beschreibt die SBO so: Auf der Oberelbe fehlt sogenannter Schiffsraum zum Transport der Güter. Als Grund erklärt die SBO, dass etwa die größte tschechische Reederei ČSPL vor einigen Jahren vom international agierenden Logistikkonzern Rhenus übernommen wurde. Die Schiffe seien samt Besatzungen auf offenbar lukrativere Fahrgebiete anderer Flüsse verlegt worden.

Familienunternehmen fahren kaum noch in Eigenregie

Es gebe in der Region auch kaum noch kleineren Schiffseigner, die unabhängig im Frachtverkehr agieren. Flussschiffe unter Familienregie würden inzwischen meist im Auftrag großer Firmen fahren und von diesen gechartert. So ist es auch kein Wunder, dass im vorigen Jahr 22 800 Tonnen Güter weniger auf Binnenschiffen umgeschlagen worden waren als noch 2021. Zugelegt hat der Umschlag in den tschechischen Häfen.

Wie Binnenreedereien konkret zurück auf die Elbe geholt werden können, dazu machten weder die Hafenverwaltung noch der Vertreter des Freistaates als Gesellschafter nähere Angaben. Es wurde aber betont, die Elbe als Verkehrsweg soll – auch angesichts anhaltenden Klimawandels und eines bislang fehlenden Ausbaus – langfristig erhalten und vermarktet werden. In den Jahren 2021 und 2022 konnte die Bundeswasserstraße immerhin ohne größere Unterbrechungen durch Niedrigwasser, Hochwasser oder Eisgang genutzt werden.

Die SBO beschäftigt nach eigenen Angaben 111 Mitarbeiter, das tschechische Tochterunternehmen Česko-saské přístavy hat 25 Beschäftigte in seinen zwei Häfen. Der Hafenverbund betreibt keine eigenen Züge, keine eigenen Lastwagen und auch keine eigenen Binnenschiffe. Laut Geschäftsführung soll das auch so bleiben. Die Häfen sind klassische Umschlag- und Zwischenlagerplätze.

Von Lars Müller