﻿So wird der Alaunpark in Dresden erweitert

Dresden. Der Alaunpark ist nicht nur eine Wiese, auf der Menschen Federball spielen und Wein aus Tetrapacks schlürfen. Der Alaunpark wird auch immer wieder zum Tatort. Gerade im Sommer, vor allem in der Nacht, fühlen sich viele Menschen unsicher. Das könnte sich bald ändern, zumindest ein bisschen. Denn im Alaunpark soll es heller werden. Zudem will die Stadt die Anlage erweitern. „Wir haben Großes vor“, sagte eine Vertreterin der Verwaltung im Neustädter Stadtbezirksbeirat. Was demnächst geplant ist:

Die Skizze zeigt, wie der Alaunpark später aussehen wird. © Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Dresden

Beleuchtung des Hauptwegs

Der Weg zwischen der Tannenstraße und dem Bischofsweg, Ecke Alaunstraße wird beleuchtet. Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnen im Oktober die Bauarbeiten. Zwölf Leuchten werden demnach aufgestellt. Ende 2023 sollen die Arbeiten beendet sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Auf die Beleuchtung des Alaunparks wird in der Neustadt seit längerer Zeit gewartet. Die SPD hatte im März 2023 darauf hingewiesen, dass die Zahl der Straftaten insgesamt zwar abgenommen habe. Gleichzeitig sei die Zahl der Übergriffe gegen die sexuelle Selbstbestimmung aber gestiegen. Umfragen zufolge hatte das Gefühl der Bedrohung im Park zugenommen.

„Die Eltern der Jugendlichen, aber auch die Jugendlichen selbst haben kein Verständnis, dass die Verwaltung Jahre braucht, um die Wege zu beleuchten“, sagte damals Christian Demuth, Stadtbezirksbeirat für die SPD. Er forderte Laternen auch am Pavillon im Norden sowie am Weg in Richtung Paulstraße. Bislang plant die Stadt aber nur mit der Beleuchtung am Hauptweg zwischen Tannenstraße und Bischofsweg.

Legale Graffiti-Wände

Die Stadt baut aktuell den Westen des Alaunparks aus. Ein Teil des Konzepts: legale Graffitiflächen. Der Neustädter Stadtbezirksbeirat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen und Geld aus dem eigenen Budget beigesteuert. Die vier Graffitiwände kosten insgesamt etwa 45 000 Euro.

André Barth, Leiter des Stadtbezirksamts, sieht darin ein „sehr wichtiges Projekt“, wie er sagt. Schon als zuletzt um die Flächen an der Scheune diskutiert wurde, bezeichnete er Graffiti als „kreative Ausdruckskunst junger Menschen, die mindestens genauso toll“ wie andere Kunstformen sei. Wegen der Sanierung der Scheune waren ein paar Quadratmeter der legalen Graffitifläche weggefallen, die Szene äußerte Kritik. Als Alternative wurde ein 42 Meter langer Bauzaun zum Sprühen freigegeben.

Solche Freiräume, sogenannte legal plains, gehören zu Dresdens Graffiti-Konzept. Zugleich gibt die Stadt Geld für die Entfernung illegaler Graffiti aus und versucht zusammen mit der Polizei, den Druck auf Täter zu erhöhen, die lieber Haustüren, Stromkästen oder Brückenpfeiler besprühen.

Sport-, Spiel- und Sitzplätze

Nicht mehr lange, dann geht’s los: Bäume werden gepflanzt, Parkwege erneuert, Sport- und Spielflächen geschaffen. Mehrere Hunderttausend Euro kostet das Projekt der Westerweiterung. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat sich finanziell beteiligt, daher können die Arbeiten am neuen Bauabschnitt schneller über die Bühne gehen.

Unter anderem sind 80 000 Euro für ein Modul mit Sitzbereich neben einer Kletterspinne im Westen des Parks reserviert. Weitere 80 000 Euro fließen in eine Anlage mit Tischtennis- und Teqballplatten.

