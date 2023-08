Wetter zu schlecht: Aktmalerei beim Palais Sommer fällt aus

Freies Ensemble auf Sommertour

Shakespeare kompakt: Kunstherz-Theater gastiert in Bautzen

In der Mönchskirchruine Bautzen läuft am Sonnabend und Sonntag „Der Widerspenstigen Zähmung“, ein Shakespeare-Stück in kompakten 80 Minuten. Das freie Ensemble Kunstherz schließt damit ihre Sommertour ab.