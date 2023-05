﻿Akku eines E-Scooters setzt Wohnung in Brand

Dresden. Am Freitagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus an der Eilenburger Straße ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Mutmaßlich war aus noch zu ermittelnder Ursache der Akku eines E-Scooters beim Ladevorgang in Brand geraten und hatte dabei Einrichtungsgegenstände entzündet, so die Feuerwehr. Die Bewohner bemerkten das Ereignis, allerdings blieben erste Löschversuche erfolglos.

Alle Personen aus der Brandwohnung sowie dem Wohngebäude konnten sich selbst in Sicherheit bringen. 14 Personen wurden temporär für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht. Nachdem das Feuer zügig gelöscht wurde, legten die Einsatzkräfte den brennenden Akku zur Kühlung in ein Wasserbad im Freien. Die Eilenburger Straße war wegen des Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.