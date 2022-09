AfD will Neuwahl in Dresden einklagen

schlechter Verlierer oder einem Wahlbetrug ganz dicht auf den Fersen? Andreas Harlaß von der AfD musste sich bei der Bundestagswahl im September 2021 seinem CDU-Konkurrenten Lars Rohwer geschlagen geben. Zugegeben, den Vorsprung Rohwers mit 35 Stimmen kann man getrost als hauchdünn bezeichnen. Für Harlaß ein Grund, der Sache auf die Spur zu gehen und Karlsruhe einzuschalten.

Kreiswahlleiter Markus Blocher mit den Unterlagen für die Bundestagswahl 2021. © Quelle: Anja Schneider

Denn die AfD Sachsen hat nun angekündigt, mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eine Neuwahl der Bundestagswahl im Wahlkreis 160 Dresden II/Bautzen II zu erreichen. Wegen „nachweislich begangener Fehler bei der Auszählung“, wie es heißt. Wer auf Trumpschen Spuren wandelt… Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist uns ganz besonders wichtig, jeden zu unterstützen, der wie Francesco Friedrich eine Vision hat. Zudem repräsentiert er wie kein anderer die Region, ist ein Aushängeschild und wir müssen alles unternehmen, um solche Spitzensportler bei uns zu halten. Joachim Hoof Vorstandschef der Ostsächsischen Sparkasse, über die weitere Unterstützung des Spitzensportlers in den kommenden vier Jahren.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Fast 400 Neuinfektionen am Dienstag: Das Gesundheitsamt in Dresden meldet am Dienstag 388 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2. Die Inzidenz bleibt fast unverändert. So sieht die Corona-Lage im Einzelnen aus. Jetzt lesen

Bayerns Gesundheitsminister kritisiert Corona-Politik der Ampelkoalition: Noch in dieser Woche entscheidet der Bundestag über die Corona-Bestimmungen für den Herbst. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hält dem Bundesgesundheitsminister unterdessen ein Einknicken vor der FDP vor. Grund ist der mögliche Wegfall der umstrittenen Maskenpflicht auf Flügen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Im Schönfelder Hochland gibt es Aufregung um die geplante Schließung einer Kita durch den Eigenbetrieb der Stadt Dresden. © Quelle: Monika Skolimowska

Aufregung um Kita-Schließung im Schönfelder Hochland

Die Stadt Dresden will eine Kindereinrichtung im Schönfelder Hochland in absehbarer Zeit schließen. Die Eltern protestieren und erheben schwere Vorwürfe gegen den Eigenbetrieb. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Blick in die Fußgängerzone der Prager Straße in Dresden. (Archivfoto) © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Ergebnisse des Sachsen-Monitors 2022: Angst vor Überfremdung und gefühlter „Maulkorb“

Erstmals seit vier Jahren wurden wieder 2000 Sachsen gefragt, was sie denken und fühlen. Die Ergebnisse geben tiefe Einblicke – von den Ängsten der Wendeverlierer bis zu Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Jetzt lesen

Termine des Tages

17.30 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Altstadt - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Aufstockung der Förderung für das Projekt „Chancen für die Chancenlosen“, Anträge von Stadtratsfraktionen, die Lennéstraße in Dixie-Dörner-Straße umzubenennen, eine Speakers Corner am Lingnermarkt vor dem Hygienemuseum einzurichten und eine saisonale Fährverbindung zwischen Dresden-Pieschen und dem Ostragehege zu schaffen. Ort: JohannStadthalle e. V., Große Halle, Holbeinstraße 68, 01307 Dresden

18 Uhr: Festakt zur zur Eröffnung des „Damaskuszimmers“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden - Barbara Klepsch, nimmt an der Veranstaltung im Japanischen Palais teil und spricht ein Grußwort.

19.30 Uh: Tash Sultana in der Jungen Garde - Nach einer ausverkauften US-Tour kommt Tash Sultana am Mittwoch erstmals nach Dresden. In die Junge Garde bringt sie Marley Donnan-Cook, Jesse Rehaut und Joshua Chan mit. Eine absolute Empfehlung, findet unsere Autorin Beate Baum.

20 Uhr: Tocotronic im Alten Schlachthof - Die Rockband aus Hamburg holt das im März abgesagte Konzert ihrer „Nie Wieder Krieg Tour 2022″ nach.

Wer heute wichtig wird

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa, Michael Kappeler/dpa, Kay Nietfeld/dpa

Zu einem Treffen der Bundesregierung und der Wirtschaft zum Fachkräftemangel sind Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) heute mit zentralen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik in Berlin verabredet. Im Anschluss wollen Stark-Watzinger und Heil Statements zu Ergebnissen der Gespräche abgeben.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

© Quelle: Unsplash/Denny Müller

... die Lost Places: ein harmloses Hobby? Ein Anwalt warnt vor dem Besuch

Lost-Places sind im Trend – in den sozialen Medien zeigen viele Influencer ihre Touren durch Bauten aus vergangenen Zeiten. Im MADS-Interview erzählt Rechtsanwalt Jan B. Heidicker, warum es keine gute Idee ist, verlassene Orte ohne Erlaubnis zu besichtigen – und warum Weglaufen wenig bringt. Jetzt lesen

