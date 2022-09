﻿AfD will Neuwahl in Dresden einklagen

Dresden. Die AfD Sachsen will mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Neuwahl der Bundestagswahl im Wahlkreis 160 Dresden II/Bautzen II erreichen. Das kündigte die Partei am Dienstag an. Weitere Details zu der Beschwerde will die AfD am Donnerstag bekanntgeben.

35 Stimmen gaben den Ausschlag

Bei der Wahl im September 2021 hatte sich der CDU-Bewerber Lars Rohwer mit 35 Stimmen Vorsprung gegen den AfD-Kandidaten Andreas Harlaß durchgesetzt. Auf der Sitzung des Kreiswahlausschusses war nach der Wahl das Wahlergebnis um vier Stimmen korrigiert worden. Die AfD sah Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung und beantragte eine Neuauszählung. Später legte die Partei Einspruch beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestages ein.

Wahlprüfungsausschuss wies Einsprüche zurück

Im Juni wies der Wahlprüfungsausschuss drei Einsprüche gegen das Wahlergebnis im Wahlkreis 160 – zwei kamen von der AfD und einer von einer weiteren Person – einstimmig zurück. Rohwer legte daraufhin sein Landtagsmandat nieder und konzentrierte sich auf eine Aufgabe als Bundestagsabgeordneter.

AfD sieht „nachweislich begangene Fehler“

Die AfD begründet ihre Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht mit „nachweislich begangenen Fehlern bei der Auszählung der äußerst knapp ausgegangenen Wahl zum Deutschen Bundestag 2021 durch die Kreiswahlleitung“, wie die Partei mitteilte.