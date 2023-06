Ärztin aus Raum Dresden stellte falsche Corona-Atteste aus: Erneut Durchsuchungen in neun Bundesländern

Dresden. Eine Ärztin aus dem Raum Dresden soll während der Corona-Pandemie falsche Gesundheitszeugnisse und Maskenatteste ausgestellt haben. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei zum wiederholten Male in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht und dabei insgesamt 174 unrichtige Atteste sichergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefälligkeitsatteste im Minutentakt

Die beschuldigte Ärztin soll dabei in mehreren Bundesländern agiert haben. Sie soll sogenannte Sammeltermine durchgeführt haben, bei denen sie auf Bestellung einer Vielzahl von Personen gegen eine Zahlung von 25 Euro Gefälligkeitsatteste im Minutentakt aushändigte. Mit diesen wird den Patienten pauschal und zu Unrecht bescheinigt, dass etwa ein unbegrenztes Impfverbot bestehe oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gesundheitsschädigend sei. 

Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen diese Termine in Zusammenarbeit mit Heilpraktikern, teilweise sogar mit Bestattungshäusern erfolgt sein. Diese stellten der Beschuldigten gegen Gewinnbeteiligung nicht nur ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern organisierten im Vorfeld auch die Termine und leiteten die Bestellungen weiter. Insgesamt soll die Beschuldigte Einnahmen in Höhe von mindestens 60.000 Euro erzielt haben. Unter ihren Kunden sollen sich auch vier Angehörige der sächsischen Polizei befunden haben. Im Februar dieses Jahres wurde die 66-Jährige schließlich festgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

174 falsche Atteste sichergestellt

Im Rahmen der Ermittlungen hatte die Polizei bereits im Juni letzten Jahres 142 Wohnungen in neun Bundesländern durchsucht (131 davon in Bayern, drei in Baden-Württemberg, zwei in Sachsen, eine in Berlin, eine in Hamburg, eine in Hessen, eine in Rheinland-Pfalz, eine in Sachsen-Anhalt und eine in Thüringen). Dabei wurden insgesamt 174 falsche Atteste sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe „Atteste“ der Dresdner Polizei wird nun die Folgeverfahren bearbeiten, zum einen gegen die Inhaber der Atteste wegen des Verdachts der Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und zum anderen gegen die Organisatoren der Sammeltermine wegen des Verdachts der Beihilfe zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

DNN