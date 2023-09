﻿ADFC fordert Fahrradbrücke an der Hansastraße in Dresden

Am Gleisbogen nördlich vom Neustädter Bahnhof will ein Investor mehrere Gebäude errichten. Laut ADFC würde dadurch eine mögliche Radverbindung zwischen Pieschen und der Neustadt zunichtegemacht.

Dresden. Der Dresdner ADFC spricht sich für eine Fahrradbrücke am Gleisbogen nördlich des Neustädter Bahnhofs aus und fordert die Stadtpolitik auf, einen Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Demnach will ein Investor mehrere Gebäude auf dem Areal an der Hansastraße errichten. Laut ADFC beinhaltet das Projekt aber keine Radbrücke, die eine Verbindung zwischen dem geplanten Viertel am Alten Leipziger Bahnhof und der Lößnitzstraße schaffen würde.