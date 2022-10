﻿ADFC-Fahrradklima-Test gestartet: Wie fahrradfreundlich ist Dresden?

Radfahrer können noch bis Ende November am ADFC-Fahrradklima-Test teilnehmen. Die Online-Umfrage soll dabei helfen, die Bedingungen für Radfahrer in der Landeshauptstadt zu verbessern.

Wie gut ist das Fahrradklima in Dresden?

Dresden. Noch bis Ende November können Radfahrer beim Fahrradklima-Test 2022 die Radfahrbedingungen vor ihrer Haustür bewerten. Die Online-Umfrage soll dabei helfen, die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern und Erfolge der Radverkehrsförderung vor Ort zu bewerten. „Wir bitten Dresdnerinnen und Dresdner, sich ein paar Minuten für die Befragung zu nehmen. In Dresden gibt es zwar noch viele Lücken im Radverkehrsnetz, wir arbeiten aber mit Hochdruck an einer guten Infrastruktur für Radfahrer“, so Dresdens Radverkehrskoordinatorin Paula Scharfe. Der alljährliche Fahrradklima-Test wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt und findet bereits zum zehnten Mal statt. Sie ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Internet fahrradklima-test.adfc.de

Von bw