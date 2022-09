﻿Fahrraddemo des ADFC am Sonntag – Straßensperrungen für Autofahrer

Am Sonntag organisiert der ADFC Dresden eine Rundfahrt durch die Innenstadt. Die Demonstration ist Teil einer bundesweiten Aktion. Autofahrer müssen sich am Nachmittag auf Sperrungen einstellen.

Dresden. Am Sonntag, den 25. September, organisiert der ADFC Dresden eine Rundfahrt durch die Innenstadt. Die „Familien-Fahrraddemo“ soll auf die Forderungen für kinder- und fahrradfreundliche Wege aufmerksam machen, erklärt der Dresdner Ableger des Fahrradclubs. Dafür werden einige Straßen für Autofahrer gesperrt.

Die Route der „Familien-Fahrraddemo“

Die Fahrrad-Demo beginnt um 15 Uhr am Goldenen Reiter. Die Rundfahrt startet um 15.30 Uhr und folgt dieser Route: Neustädter Markt – Albertstraße – Glacisstraße – Albertbrücke – Sachsenplatz – Güntzstraße – Straßburger Platz – Grunaer Straße– Pirnaischer Platz – Carolabrücke. Gegen 16.15 Uhr sollen die Teilnehmer wieder am Goldenen Reiter ankommen, heißt es von den Organisatoren. „Das Tempo wird so gewählt, dass auch die Jüngsten problemlos mitfahren können.“

Autofahrer müssen sich daher am Sonntagnachmittag auf Sperrungen entlang der Route einstellen. Die Straßen seien während der Demonstration in Fahrtrichtung der Radfahrer abgesperrt, erklärt Gesa Dickert vom ADFC Dresden.

Teil der Bundesweiten „Kidical Mass“

Die Aktion in der Landeshauptstadt ist Teil der bundesweiten Aktion „Kidical Mass“. Der Deutsche Fahrradclub demonstriert an diesem Tag an mehr als 200 Orten „für ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht und eine Radinfrastruktur, die endlich auch Kinder und Jugendliche berücksichtigt“, sagen die Organisatoren. Zudem gebe es eine Online-Petition, die nach Abschluss der Demonstrationen den Verkehrsministern von Bund und Ländern sowie Vertretern der Städte und Gemeinden übergeben werden soll.

Wer an der Rundfahrt teilnehmen möchte, solle sich gegen 15 Uhr am Goldenen Reiter einfinden. Alle Bewohner der Stadt seien herzlich eingeladen, so der ADFC Dresden.

Weitere Informationen zur "Kidical Mass" unter www.kinderaufsrad.org und auf der Internetseite des ADFC Dresdens unter www.adfc-dresden.de.

Von Lukas Scheib