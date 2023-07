﻿Dresden-Cotta: Brand in Erdgeschosswohnung, acht Personen verletzt

Bekämpfung von Finanzkriminalität

Neue Anti-Geldwäsche-Behörde BBF wird Hauptsitz in Köln und Nebensitz in Dresden haben

Das von Bundesfinanzminister Christian Lindner geplante neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll seinen Hauptsitz in Köln und einen weiteren Sitz in Dresden bekommen. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Kreisen des Finanzministeriums. So will Lindner gezielter gegen Geldwäsche vorgehen.