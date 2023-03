﻿Städtisches Klinikum Dresden präsentiert sich als Forschungseinrichtung

Angekündigte Aktion in der Messestadt Angekündigte Aktion in der Messestadt

„Letzte Generation“ plant am Mittwoch Straßenblockade in Leipzig und Dresden

Die Gruppe „Letzte Generation“ will am Mittwoch erneut auch in Leipzig für mehr Klimaschutz in Deutschland demonstrieren. Wie es zur Aktion am Internationen Frauentag heißt, würden Frauen stärker als andere unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden.