﻿Abschied von Faultier Lele im Zoo Dresden

Das Faultier Lele wurde, weil seine Mutter es nicht ernähren konnte, von Hand aufgezogen. Olaf Lohnitz, Tierpfleger im Zoo Dresden, erzählt, was er alles erlebt hat. Er genießt jetzt die letzten Tage mit seinem Schützling. Der Abschied naht, es gibt aber auch Grund zur Freude.

Dresden. „Komm Lele. Komm meine süße Maus. Haallo Lele...“. Tierpfleger Olaf Lohnitz steht im Zoo Dresden im Gehege der Kaiserschnurrbarttamarine im Brandes-Haus. Er versucht, Faultier Lele, die mit den kleinen Primaten und Gürteltieren zusammenwohnt, herunterzulocken. Denn jetzt hängt sie unerreichbar weit oben an einem Ast.

Olaf Lohnitz holt seinen Schützling Lele zum Wiegen. Er hat das am 11. September 2021 geborene Faultier von Hand aufgezogen. Jetzt will er schauen, ob alles in Ordnung ist.

Warum der Abschied bevorsteht

Aus dem kleinen, hilflosen Huschelchen von 282 Gramm mit Knopfaugen und überlangen Armen ist ein stattliches, gesundes Faultier geworden. Für Olaf Lohnitz ein großer Erfolg. Doch momentan ist ihm das Herz ganz schön schwer, wie er zugibt. Denn er muss Abschied nehmen.

Lele ist jetzt groß und alt genug, um den Dresdner Zoo zu verlassen. Der Zoo Dresden hat ja mit Marlies und Atia ein Faultierpärchen. Schließlich soll es keine Inzucht geben.

Welche Neuigkeit es von Marlies gibt

Zudem gilt Lele als wertvolles Zuchttier. Denn ihre Mutter Marlies – 30 Jahre alt – ist noch ein Wildfang. Ihre Tochter bringe frische Gene in die Faultierzucht der Zoos, so Lohnitz. Außerdem ist Marlies wieder trächtig. Wenn alles gut geht, gibt es im Sommer im Zoo Dresden wieder ein Faultierbaby.

Das erste Ultraschallfoto vom aktuellen Nachwuchs, den Faultier Marlies im Sommer 2023 erwartet. © Quelle: Zoo Dresden

Der Tierpfleger aus dem Brandes-Haus gibt sich zuversichtlich. „Marlies hat ja schon drei Jungtiere erfolgreich aufgezogen“, argumentiert er. Dass drei weitere Jungtiere starben, hatte verschiedene Gründe. „Eins hatte einen verdrehten Magen, das zweite war lebensschwach“, formuliert es Lohnitz. Auch hatte Marlies nicht genug Milch.

Beim letzten Mal bekam Marlies dann Zwillinge. Eine Zwillingsgeburt ist bei Faultieren sehr selten und ein großes Risiko. Denn das Geburtsgewicht der Neugeborenen ist dann sehr gering. Auf der Faultiermutter hat nur ein Junges Platz und auch die Milch reicht nicht für zwei.

Ein Junges starb kurz nach der Geburt. Als das zweite Jungtier nicht trank und bei Marlies auch kein Milchfluss beobachtet werden konnte, entschieden sich Tierarzt, Tierpfleger und zoologische Leitung für eine Handaufzucht.

Warum eine Handaufzucht gut überlegt sein muss

„Ich bin kein großer Freund von Handaufzuchten“, sagt Olaf Lohnitz. „Das beste ist immer, dass ein Jungtier bei der Mutter aufwächst, da kann man sich bemühen wie man will.“

Man müsse genau hinschauen, wie vital das Tier sei und ob es überhaupt einen Lebenswillen habe. Und man müsse abwägen, ob es wirklich eine gute Entscheidung ist zum Wohle des Tieres. „Es ist zum Beispiel schwierig, einem Jungtier das Sozialverhalten in der Gruppe beizubringen.“

„Bei Faultieren ist es aber nicht das Problem. Die sind Einzelgänger. Das Paarungsverhalten und wie man ein Jungtier aufzieht, liegt in den Genen, das lernen die von ihrer Mutter nicht. Bis dahin sind sie längst alleine unterwegs“, so Lohnitz. „Und die Kleine hatte Lebenswillen“, erklärt er die Entscheidung.

Weshalb Lele plötzlich ganz schön zulegte

Mittlerweile hat Olaf Lohnitz Lele vom Ast gepflückt und sich mit ihr auf die Wage gestellt. „7,2 Kilogramm. Da bin ich froh, dass sie wieder ein bisschen abgenommen hat. Sie hat schon mal mehr als 9 Kilo gewogen“, atmet er auf.

Denn ein Kostverächter sei Lele nicht. Sie lange auch gern mal bei dem Futter der Tamarine zu. Während diese ihr Obst sofort verputzen, bleibt gedünstetes Gemüse etwas länger liegen. Da habe Lele gerne und oft zugegriffen. „Jetzt stellen wir das Futter für die Affen in kleine Käfige, und zwar so, dass Lele nicht reinlangen kann“, erzählt der Tierpfleger.

Das Faultier hat seine Arme um den Hals von Olaf Lohnitz gelegt, schmiegt sich an ihn und nuckelt an einer Hautfalte am Hals. Dann leckt sie ihm über die Nasenspitze. Der 58-Jährige streicht seinem Schützling wieder und wieder übers Fell. Man sieht, dass Lele das genießt.

Abschied von Faultier Lele Pfleger Olaf Lohnitz hat Faultier Lele mit der Hand aufgezogen. Jetzt muss er Abschied nehmen. © Quelle: Anja Schneider

„Nur ich kann Lele so auf den Arm nehmen“, sagt Olaf Lohnitz. „Bei den anderen kann sie richtig zickig werden.“

„Ja, wir sind sehr vorsichtig. Ich trau ihr ehrlich gesagt nicht über den Weg“, pflichtet Tierpflegerin Marika, die gerade in der Nähe ist, ihrem Chef bei. „Sie hat mich nie gebissen oder irgendwie verletzt. Ich hatte nur andauernd Knutschflecken am Hals, weil sie da immer gesaugt hat“, so Lohnitz.

Was eine Handaufzucht bedeutet

„Lele hat sich abgenabelt. Sie braucht mich nicht mehr. Am Ende fällt mir der Abschied schwerer als ihr“, ist dem Tierpfleger klar. Kein Wunder. Nachdem er das Faultierbaby nach sechs Wochen von Tierpflegerin Nicole Brzoska übernommen hatte, weil diese krank geworden war, hat er sich schließlich sieben Monate lang rund um die Uhr um das kleine Faultier gekümmert, hatte sie die meiste Zeit bei sich, denn sie brauchte Körperkontakt.

„Ohne meine Kollegen, die mir so viel Arbeit abgenommen haben, damit ich mich um Lele kümmern konnte, hätte ich das nicht geschafft. Eine Handaufzucht ist immer Teamarbeit“, betont er. Olaf Lohnitz hat privat schon Eichhörnchen und Igel, im Zoo Kaiserschnurrbarttamarine großgezogen. Aber das Faultier habe alles in den Schatten gestellt. „Eine so enge Bindung hatte ich vorher noch zu keinem Tier“, gibt er zu.

Lele als Baby. © Quelle: Dietrich Flechtner

„Anfangs bekam sie alle 1,5 bis zwei Stunden die Flasche mit Ziegenmilch“, erzählt er aus seinem Ziehvater-Alltag. „Schon im Alter von zehn Tagen fangen sie auch an, feste Nahrung zu knabbern.“ Er habe Reis für sie gekocht, Gemüse gedünstet, sie gestreichelt, den Bauch massiert, ihre Kletterübungen begleitet.

Bei sich zu Hause im Wohnzimmer schuf er extra mit Ästen Klettermöglichkeiten. Und in der Zeit, wo er sie nach Dienstschluss immer mit nach Hause nahm, habe er auch nur auf der Couch geschlafen, damit sie nicht alleine ist.

Warum sich der Ziehvater nachts mal beobachtet fühlte

„Die Hauptaktivitätszeit der Faultiere ist in der Dämmerung und den Abendstunden“, erklärt Lohnitz. Wer die flotte Marlies kennt, die sich tagsüber geradezu in einem Affenzahn an den Seilen über den Köpfen der Besucher entlang hangelt, kann das kaum glauben.

„Einmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich mich beobachtet fühlte. Lele hing vom Ast runter, der Kopf war direkt über mir und sie schaute mich an“, erzählt Olaf Lohnitz.

So groß ist Lele jetzt. © Quelle: Anja Schneider

Selbst wenn er Urlaub hatte, fuhr er mit Lele in den Zoo zur Toilette. Faultiere lassen nur alle vier, fünf Tage Kot und Urin ab und das tun sie immer an derselben Stelle, erfahren wir. Und ihr Klo befand sich nun mal an dem Baum im Faultiergehege, an den auch ihre Mutter geht.

Doch woher weiß man, wann ein Faultier „aufs Klo“ muss? „Lele wurde nach zwei, drei Tagen immer dicker und runder. Am vierten und fünften Tag hat man dann gedacht, jetzt platzt sie gleich. Ich hab das einfach gemerkt, wenn sie Urin und Kot ablassen wollte.“ Nun muss sich Olaf Lohnitz darum schon lange nicht mehr kümmern.

Wohin für Lele die Reise geht

Aber wenn es irgend geht, bringt er seinem Schützling das Futter. „Meine Kollegen haben Verständnis dafür, dass ich jetzt jede Minute nutze, um sie zu sehen“, sagt er mit einem leichten Anflug von Traurigkeit. Denn im März ist es soweit.

Dann geht die Reise in den Zoo nach Riga. „Ich werde auf jeden Fall da sein, damit sie entspannt in die Transportkiste geht.“ In Riga habe man für die Faultiere neu gebaut und der Tierpfleger sei sehr engagiert“, erzählt Lohnitz. Das sei sein Trost.