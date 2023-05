Abschied für Dynamos Spieler ohne Vertrag

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das war nichts - trotz eines Sieges. Dynamo Dresden konnte das letzte Spiel der Saison am Samstagnachmittag gegen den VfB Oldenburg für sich gewinnen, steht aber trotzdem mit leeren Händen da. Kein Aufstieg, nicht mal Relegation, kein Platz im DFB-Pokal. Vorgestern traf sich die Mannschaft in ihrer jetzigen Form zum letzten Mal im Trainingszentrum am Messering.

Enttäuschte Gesichter: Niklas Hauptmann, Ahmet Arslan und Paul Will (v. l. n. r.) bildeten 2022/23 bei Dynamo Dresden ein starkes Mittelfeld-Trio und haben nach dem Saisonende bald Urlaub. © Quelle: Steffen Manig

Wie es für die Spieler weitergeht? Die Kicker, die noch einen gültigen Vertrag besitzen, bekommen Trainingspläne für die spielfreie Zeit. Alle Spieler ohne Vertrag werden zunächst verabschiedet. Mit einigen könnte es dennoch ein Wiedersehen bei Trainingsbeginn in einem Monat geben. Wir dürfen gespannt sein, welchen Kader Trainer Markus Anfang dann präsentiert - und ob dieser mehr Erfolg bei der Mission Aufstieg haben wird. Jetzt lesen

Dynamo Dresden muss vorneweg marschieren. Das sollte der Anspruch sein. Stefan Kutschke Vize-Kapitän bei Dynamo Dresden über den Anspruch an die kommende Saison des Vereins - wiederum in der 3. Liga

Auf der Autobahn 4 sorgen mehrere Baustellen zwischen dem Autobahndreieck Nossen und dem Autobahndreieck Dresden-Nord für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Täglich stauen sich die Fahrzeuge in beiden Richtungen. Besonders die vielen Lkw lassen den Verkehr stocken. © Quelle: Roland Halkasch

Wie lange in Dresden noch auf der A 4 gebaut wird

Staus in jeder Richtung – Nutzer der A 4 brauchen jetzt auch in Dresden Nerven. Denn bis zum Dreieck Nossen wird gleich an drei Stellen gebaut. Jetzt lesen

Der Stausee Sierra Boyera in der spanischen Provinz Córdoba ist auf Teichgröße geschrumpft. Er liefert kein Trinkwasser mehr. © Quelle: Martin Dahms

Wassermangel in Andalusien: kein Tropfen auf den heißen Sand

Die Menschen in Belmez in der Sierra Morena können sich nicht mehr daran erinnern, wann es zum letzten Mal richtig geregnet hat. Seit Anfang April liegt der Stausee trocken, aus dem sie ihr Trinkwasser bezogen. Ein Besuch im Herzen der spanischen Dürre. Jetzt lesen

17 Uhr bis 20 Uhr: Fundsachenversteigerung im Rathaus - Öffentliche Versteigerung von Fundsachen und vom Ordnungsamt sichergestellten Gegenständen. Eine Liste der Objekte, die versteigert werden, finden Sie auf den Webseiten der Stadt. Ort: Rathaus, Plenarsaal, Eingang über Goldene Pforte, Rathausplatz 1, 01067 Dresden.

18 Uhr: Podiumsdiskussion „Das Deutschlandticket kommt an! – Wer finanziert jetzt den Angebotsausbau?“ - Mit Sabine Friedel (SPD), Parlamentarischer Geschäftsführerin im Sächsischen Landtag, Kai Emanuel (CDU), Landrat des Landkreises Nordsachsen, Philipp Hartewig (FDP), Mitglied des Deutschen Bundestages, Alexander Möller, Geschäftsführer ÖPNV im Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV). Über Sachsen Fernsehen wird die Podiumsdiskussion live ausgestrahlt und im Livestream gezeigt. Vor Ort und online dürfen Publikumsfragen gestellt werden. Für persönliche Teilnahme ist eine Anmeldung über www.dvb.de/termin notwendig. Ohne Bestätigung kein Zutritt. Der Einlass endet 17.50 Uhr. Ort: Straßenbahnmuseum Dresden, Trachenberger Str. 38, 01129 Dresden.

Volker Wissing (FDP), Bundesverkehrsminister © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird heute Abend vor rund 1300 Gästen in der Dresdner Messe den Deutschen Brückenbaupreis verleihen. Der Preis ist ideell und stellt die höchste Auszeichnung für Ingenieurleistungen im Deutschen Brückenbau dar. Die Preisverleihung findet traditionell einen Tag vor dem Dresdner Brückenbausymposium der TU Dresden statt.

Das Landesumweltamt Sachsen ist auf der Suche nach den seltenen Zweipunkt-Marienkäfern. Die Behörde hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Pressefoto) © Quelle: I. Altmann

... ein Marienkäfer mit nur zwei Punkten

Haben Sie schon einmal eine Zweipunkt-Marienkäfer gesehen? Es gibt ihn in rot und schwarz, allerdings ist er in Sachsen mittlerweile ziemlich selten. Wenn Sie Ihre Sichtung dem sächsischen Umweltamt melden, freuen sich die Behördenmitarbeiter. Jetzt lesen

