﻿Erster Konzertmeister der 1. Violinen: Ralf-Carsten Brömsel verabschiedet sich von der Dresdner Philharmonie

In etwa Tausend Konzerten führte Ralf-Carsten Brömsel die Violinen der Dresdner Philharmoniker an. Nach mehr als 40 Jahren geht er nun in den Ruhestand. Sein letztes Konzert am Freitag: Dukas, Saint-Saëns und Strawinsky.

