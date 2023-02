Abfahrt Dresden-Neustadt: A4 nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und Pkw war die Autobahn 4 kurzzeitig gesperrt. Die Fahrerin des VW Polo musste nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dresden. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr sind auf der Autobahn 4 ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Die A4 musste nahe der Abfahrt Dresden-Neustadt für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Fahrzeuge waren in Richtung Chemnitz unterwegs, als sie kurz vor der der Abfahrt Dresden-Neustadt kollidierten. Der Lkw-Fahrer wollte von der mittleren Spur auf die rechte wechseln und stieß dabei mit dem VW Polo zusammen, der auf dieser Fahrbahn unterwegs war. Das Auto stellte sich durch den Aufprall auf der mittleren Spur quer, so die Polizei zum Unfallhergang.

Fahrerin musste nach Unfall in ein Krankenhaus

Die Fahrerin des Polo verletzte sich beim Zusammenstoß leicht und wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr Dresden mit. Obendrein entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge ließen die Einsatzkräfte die A4 für etwa eine halbe Stunde voll in Richtung Chemnitz sperren, was zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ führte, so die Polizei. Ab etwa 15.30 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fahren. Nun laufen die Ermittlungen zur Unfallursache.