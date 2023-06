Dresden. Am Montagvormittag hat es einen Unfall auf der A 4 in Dresden gegeben. Zwischen den Anschlussstellen Dresden-Flughafen und Dresden-Hellerau fuhr kurz vor 11 Uhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto an einem Stauende auf einen anderen Wagen auf.

Der 39-Jährige wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.

DNN