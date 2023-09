A17: Stromausfall sorgt für Tunnelsperrung und kilometerlangen Stau

Dresden. Eine durch einen Stromausfall ausgelöste Sperrung der beiden Autobahntunnel Coschütz und Dölzschen der A17 hat am Dienstagmorgen für lange Staus gesorgt.Gegen 7.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in den Tunneln der Strom ausgefallen war. Daraufhin schlossen sich automatisch die Zufahrtsschranken. Autofahrer, die sich zu dem Zeitpunkt des Ausfalls noch im Tunnel befanden, konnten gefahrlos ausfahren.In Richtung Prag wurde der Verkehr von der Autobahnpolizei an der Abfahrt Dresden-Gorbitz, in Richtung Dreieck Dresden-West an der Abfahrt Dresden-Südvorstadt abgeleitet. Fahrzeuge stauten sich in Richtung Prag bis zum Dreieck Dresden-West, in der Gegenrichtung bis zur Abfahrt Heidenau. Gegen 9.50 Uhr konnte der Stromausfall behoben und die Tunnelkette wieder freigegeben werden.Die Polizei war mit acht Streifenwagenteams im Einsatz, fünf kontrollierten die Zufahrten. Zudem wurde der Einsatz mit Hilfe eines Polizeihubschraubers koordiniert, der mehrfach das Gebiet der A17 überflog.

DNN