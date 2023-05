US-Army wieder auf Autobahnen rund um Dresden unterwegs

Dresden. Erneut waren zahlreiche Fahrzeuge des US-Militärs auf der Autobahn 4 bei Dresden unterwegs. Neben den Autobahnen 4 und 72 zwischen Chemnitz, Dresden und Görlitz seien die Militärfahrzeuge am Mittwoch auch im Bereich Frankenberg unterwegs, teilte das Landeskommando der Bundeswehr mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor zwei Wochen hatten sich mehr als 500 Fahrzeuge und mehr als 1000 US-Soldatinnen und Soldaten vom bayerischen Vilseck aus über das sächsische Frankenberg auf den Weg nach Polen gemacht, um dort an einer großangelegten Nato-Übung teilzunehmen.

Wie das US-Militär mitteilte, ging es bei der Übung im Norden Polens darum zu üben, Truppenpräsenzen möglichst schnell zu erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montag vergangener Woche war ein Miltärkonvoi der US-Army auf der A 4 havariert. Die Kolonne musste wegen eines Achsschadens an einem Militär-Lkw am Brabschützer Berg stoppen. Da an dieser Stelle wegen Bauarbeiten kein Standstreifen zur Verfügung steht, blockierte der Tross über Stunden den rechten Fahrstreifen und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

DNN