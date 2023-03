﻿A17 Richtung Prag gesperrt: Unfall mit vier Verletzten im Tunnel Altfranken

Am Dienstagvormittag ist ein Lkw im Tunnel Altfranken auf der A 17 in ein Stauende gefahren. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt, die Autobahn bei Dresden ist wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Der weiße Lkw fuhr auf den blauen Lkw auf und schob diesen am Dienstagvormittag in das Stauende auf der A 17 bei Dresden.

Dresden. Am Dienstagvormittag sind vier Personen bei einem Unfall im Autobahntunnel Altfranken verletzt worden. Ein Lkw fuhr in ein Stauende, insgesamt waren vier Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Autobahn in Richtung Prag musste gesperrt werden, ein langer Rückstau entstand.

Rückstau bis Dreieck Dresden-West

Gegen 9 Uhr stieß ein Lkw, der auf der A 17 in Richtung Prag unterwegs war, in ein Stauende. Er kollidierte mit einem anderen Lastwagen, die Wucht des Aufpralls schob diesen in den Stau, zwei Autos wurden dadurch beschädigt, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt verletzten sich zwei Männer und zwei Frauen – alle wurden in Dresdner Krankenhäuser gebracht. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Rettungskräfte sperrten die Autobahn in Richtung Prag für die Bergungsarbeiten. Ein langer Stau bis zum Dreieck Dresden-West bildete sich. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr Dresden im Einsatz.