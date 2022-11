﻿Dresden erinnert am 9. November auch an Henry Meyer

Am 9. November wird im Chinesischen Pavillon an Henry Meyer aus Dresden erinnert, der dem Holocaust entkam und Mitbegründer des LaSalle Streichquartetts wurde.

Dresden. Heinz Meyer war ein Ausnahmetalent. Ein musikalisches Wunderkind, wenn man diesen Begriff verwenden wollte. Geboren 1923, spielte er schon mit acht Jahren Geige bei der Dresdner Philharmonie. Aber Heinz Meyer war auch ein jüdisches Kind. In der Pogromnacht 1938 wurde er 15-jährig zum ersten Mal verhaftet, kam für sechs Wochen ins Konzentrationslager Buchenwald.

Im November 1942 kamen Heinz und sein Bruder Fritz, der Klavier spielte, in das Dresdner „Judenlager Hellerberg“, im März 1943 wurden sie nach Auschwitz deportiert. Fritz starb drei Wochen später an Typhus. Heinz musste Mitglied im Lagerorchester werden, spielte bei Appellen, dem Ausmarsch zur Zwangsarbeit, Hinrichtungen. Nach Auflösung des Lagers war er beim Todesmarsch nach Buchenwald dabei. Im April 1945 konnte er fliehen. Da waren auch seine Eltern schon tot – die Mutter Johanne starb 1943 in Riga, Vater Harry 1944 in Dachau.