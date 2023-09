Neues Wohnquartier für bis zu 2000 Menschen in Strehlen: Das sind die Pläne

Dresden. Einst Gärtnerei, heute eine blühende Landschaft der etwas anderen Art: Auf der 20 Fußballfelder großen Brache an der Reicker Straße neben dem Otto-Dix-Ring-Center (ODC) im Strehlen gedeihen vor allem Gestrüpp und Unkraut. Doch das soll sich ändern. Gemeinsam mit Investoren will die Stadt hier ein neues Quartier entwickeln – mit Wohnungen für bis zu 2000 Menschen. Auch das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum soll umgestaltet werden. Die DNN erklären die Pläne.

Um dieses Areal geht es

Unmittelbar neben dem Otto-Dix-Ring-Center erstreckt sich entlang der Reicker Straße eine riesige und weithin sichtbare Brache. Nach dem Mauerfall siedelten sich auf der früheren Gärtnerei unter anderem eine Autowerkstatt, ein Sanitärbetrieb und ein Getränkemarkt an. Zudem wurde eine Tankstelle errichtet. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, inzwischen wurde hier Tabula rasa gemacht. Auf diesem Areal soll nun das Otto-Dix-Ring-Quartier entstehen. In das sollen auch das ODC und dessen Umfeld einbezogen werden. „Wir wollen das gesamte Stadtviertel aufwerten“, sagt Falko Wendler, Abteilungsleiter für Stadtplanung im Rathaus, und verweist zugleich auf den auf der anderen Seite der Reicker Straße geplanten Wissenschaftsstandort Dresden-Ost.

Dieses Gebiet umfasst der Rahmenplan der Stadt. Auf der Brache neben dem ODC sollen bis zu 800 neue Wohnungen entstehen. © Quelle: Stadt Dresden/Luftbildvertrieb Müller

Das ist auf dem Areal geplant

Die Stadtverwaltung erarbeitet derzeit gemeinsam mit dem Architekturbüro O+M und den potenziellen Investoren einen Rahmenplan für die Entwicklung des Quartiers. Der sieht für die Brache vor allem neue Wohnungen vor. Bis zu 800 könnten auf dem Gelände entstehen – für bis zu 2000 Menschen. Zudem sind Flächen für Läden, Büros, Gastronomie und andere Dienstleister geplant.

Die Ideen fürs Wohnen

Die Planer wollen auf der heutigen Brache auf verschiedene Wohnformen setzen. Wohnblöcke mit bis zu fünf Geschossen sind angedacht, aber auch zwei bis dreigeschossige Reihenhäuser am Rand des Areals. Von einfachen, kleineren Wohnungen bis hin zu Lofts ist alles möglich. „Wir wollen eine soziale Durchmischung“, sagt Jens-Uwe Böbst vom Stadtplanungsamt. Besonders viel Wert legen die Planer auf ein grünes Umfeld, wie Falko Wendler betont. Neben begrünten Innenhöfen soll auch ein Park entstehen – als „Grüne Mitte“. Um die Wohnhäuser von der Reicker Straße abzugrenzen, ist dort ein Riegel mit Büros, Läden und Gastronomie vorgesehen.

Neben dem Otto-Dix-Ring-Center (in der Grafik das große Gebäude links) sind mehrgeschossige Wohnhäuser, aber auch Reihenhäuser am Rand (rechts im Bild) geplant. Zudem ist ein großer Park vorgesehen. © Quelle: O+M Architekten

Die Ideen fürs ODC

Das ODC war in den 1990er Jahren errichtet worden, inzwischen ist es ein eher trostloser Ort. Reihenweise haben die Läden in der Mall dichtgemacht – was blieb sind ein großer Supermarkt und eine Handvoll zumeist kleinerer Geschäfte. Von Au­ßen macht der Bau ebenfalls nicht mehr viel her. Um das wuchtige Einkaufszentrum ins neue Viertel zu integrieren, schlägt Architekt Carsten Otto von O+M Architekten vor, es durch Anbauten umzugestalten. So könnten weitere Wohnungen, aber auch ein Ärztehaus entstehen. Das ungenutzte Parkhaus hinterm ODC soll verschwinden. Hier wäre Platz für ein Soziokulturelles Zentrum.

Die potenziellen Investoren

Die Brache gehört mehreren Eigentümern – wobei sich der allergrößte Teil in den Händen des Projektentwicklers Quarterback befindet. Der hat in Dresden verschiedene Vorhaben umgesetzt, steckt unter anderem auch hinter der Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz. Mit dem ist die Stadt intensiv in Gesprächen, die Planungen erfolgen in enger Abstimmung. Ein weiteres Teilstück gehört der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dresden. Auch die inzwischen neuen Ei­gentümer des ODC sind in die Planungsprozesse eingebunden. Im Gespräch ist die Stadt zudem mit der Vonovia, der die Plattenbauten direkt neben dem ODC gehören.

Der Terminplan

Gegenwärtig befinden sich die Planungen fürs neue Quartier noch in einer sehr frühen Phase. Die Stadt setzt auf eine aktive Beteiligung der Dresdner, führte un­ter anderem bereits 2021 eine Befragung durch. Kommendes Jahr könnte sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen, bis 2027 ein Bebauungsplan vorliegen. Sollten die Investoren – allen voran Quarterback – zeitgleich ihre Planungen vorantreiben, wäre ein Baustart 2028 denkbar.

Weitere Informationen zum Vorhaben inklusive Visualisierungen gibt es auf der Internetseite der Stadt: dresden.de/otto-dix-quartier

