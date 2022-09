Am Montagabend hat die Polizei in Dresden-Altstadt gleich acht Personen festgesetzt. Diese wurden vorher dabei beobachtet, wie sie offenbar kleinere Mengen Betäubungsmittel verteilten.

Dresden. In Dresden-Altstadt hat die Polizei am Montagabend acht Personen festgenommen. Beamte der Bundespolizei sahen die Männer nach einem Zeugenhinweis am Wiener Platz. Dort verteilte einer der Männer offenbar kleinere Mengen an Betäubungsmitteln an seine Komplizen.

Bei einer folgenden Kontrolle stellten die Polizisten geringe Mengen Haschisch und Marihuana fest. Einer der Männer hatte einen Totschläger dabei. Die fünf tunesischen und drei libyschen Staatsangehörigen wurden festgenommen, gegen sie wird nun unter anderem wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt

Von Sp