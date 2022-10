﻿Wie steht es um die Verkehrssicherheit vor der 63. Grundschule in Blasewitz?

Eine Elterninitiative an der 63. Grundschule Dresden fordert mehr Verkehrssicherheit für Schüler und entsprechende Maßnahmen von der Stadt.

Dresden. An der 63. Grundschule Johann Gottlieb Naumann gibt es Sorgen um die Schulwegsicherheit. Daher hat die Elterninitiative der Schule den bundesweiten Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“ am 22. September zum Anlass genommen, um auf das Thema Verkehrssicherheit aufmerksam zu machen.

Den Abschnitt der Wägnerstraße vor der Grundschule in Blasewitz hatte die Polizei vor Schulbeginn abgesperrt, damit keine Autos an die Schule heranfahren konnten. Auf der Straße spielten Kinder und malten mit Kreide auf den Asphalt. Ein Geiger in Zebrakostüm sorgte für Musik Außerdem wurden Plakate von Kindern ausgestellt, die sich auch im Unterricht mit dem Thema des sicheren Schulweges auseinandergesetzt hatten.