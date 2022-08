Die DNN stellen im „Schulmonitor“ alle Grundschulen in Dresden vor. Dafür haben die Schulen einen einheitlichen Fragenkatalog beantwortet. Hier: 63. Grundschule Dresden.

Dresden Leitbild/Motto

Unsere Schule – ein Ensemble. Die Schule ist durch unser musisches Profil geprägt. Wir verstehen uns als ein Ensemble in jeglicher Beziehung. Unser Fokus liegt darauf, dass alle an Erziehung und Bildung Beteiligten zusammenwirken und helfen, die Persönlichkeit der Kinder zu entwickeln. Die Kinder sollen ihren Platz in der Gemeinschaft finden und diesen mit ihren Begabungen ausgestalten.