﻿62 neue Eichen für die Enderstraße in Seidnitz

Diese Strategie fährt die Polizei rund um den 13. Februar in Dresden

Am 11. und 13. Februar wird die Polizei mit mehr als 1000 Kräften in der Innenstadt präsent sein. Allein am kommenden Montag sind mehr als 30 Versammlungen angezeigt, am Samstag rechnen die Beamten mit einer „konfrontativen Versammlungslage“.