﻿49-Euro-Ticket in Dresden: Verkehrsverbund Oberelbe beschließt Zusatzangebote

Dresden. Die Details waren bereits länger bekannt, die Pakete sind sogar schon bestellbar – am Dienstag hat die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) die Upgrades fürs Deutschlandticket auch formal beschlossen und damit offiziell die Weichen für das 49-Euro-Ticket mit den von Dresdner Stammkunden bisher gewohnten Extras gestellt. In und um Dresden können Kunden somit gegen einen entsprechenden Aufpreis diese mit dem Deutschlandticket kombinieren.

Fahrgäste, die ab dem 1. Mai mit dem dann neu eingeführten Deutschlandticket unterwegs sind, können durch die Upgrades je nach Bedarf die gewünschten Extras hinzubuchen. „Für die Mitnahme eines Fahrrads oder Hundes sowie weiterer Personen abends und am Wochenende gibt es das Zusatzticket Mitnahme“, erklärt Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Das Angebot kostet zehn Euro im Monat.

Mitnahmeregeln gelten nur im Verbundraum

Zudem gibt es das Upgrade „Mobi“ für sieben Euro im Monat, das die Vergünstigungen bei Mobi-Bike oder Carsharing in Dresden abdeckt. Für Pendler, die zwischen Dresden und Riesa wie bisher mit der Abo-Verbundmonatskarte auch künftig mit dem Deutschlandticket den Fernverkehr – also ICE, EC oder IC – nutzen wollen, wird ein Upgrade für 44,20 Euro im Monat angeboten. Das Mitnahme-Upgrade ist nur im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberelbe nutzbar, der neben der Stadt Dresden auch die Kreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie den westlichen Teil des Kreises Bautzen umfasst. Wer darüber hinaus fährt und beispielsweise sein Fahrrad dabei hat, muss dann ein weiteres Ticket erwerben.

Bereits fast 5000 Bestellungen bei den DVB

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe auf ihrer Internetseite die Möglichkeit zur Vorbestellung des Tickets in Chipkartenform freigeschaltet. Hier können auch die Upgrades bereits mit bestellt werden. Das Mobi-Upgrade muss in jedem Fall bei den DVB abgeschlossen werden, das Mitnahme-Upgrade kann auch über andere Verkehrsunternehmen im Verbund gebucht werden.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe verweisen inzwischen auf mehr als 3500 Bestandskunden, die seit Ende der vergangenen Woche ihr gewohntes Abo in ein 49-Euro-Ticket umgewandelt haben. Darüber hinaus hätten bereits 1100 Menschen, die bisher nicht Kunden waren, bei den DVB das Deutschlandticket geordert. Die hohe Nachfrage spüren die DVB-Mitarbeiter auch im Callcenter und im Kundenzentrum am Postplatz und in den anderen Servicestellen. Hier bilden sich aktuell längere Schlangen. Die Verkehrsbetriebe haben deshalb bereits das Personal aufgestockt.

Digitales Handy ab 3. April erhältlich

Das Deutschlandticket wird darüber hinaus auch in digitaler Form für das Smartphone zu haben sein. Der Verkauf startet ab 3. April. Erworben werden kann das Ticket über verschiedene Apps – darunter die Anwendungen DVB mobil, VVO mobil, DB Navigator oder Handyticket Deutschland sowie die Deutschland Ticket App.

Das Deutschlandticket gilt bundesweit für Fahrten im ÖPNV, ausgeschlossen sind die Züge des Fernverkehrs und des Anbieters Flixtrain. Im Verbundraum ist zudem die Kirnitzschtalbahn inklusive, für die Schmalspurbahnen können die Fahrgäste mit Deutschlandticket einen Zuschlag in Form einer Tageskarte für acht Euro erwerben. Für die Dresdner Bergbahnen, die Stadtrundfahrt Meißen sowie den Aufzug in Bad Schandau gilt das Ticket nicht.

Alle Informationen rund um das 49-Euro-Ticket gibt es unter anderem auf den Internseiten der DVB und des VVO: dvb.de/deutschlandticket oder vvo-online.de/deutschlandticket