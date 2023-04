﻿Ganz schnell zum Deutschlandticket in Dresden: DVB schalten Bestellfunktion in App frei

Dresden. Seit Wochen jeden Morgen das gleiche Bild: Schon Stunden bevor sich die Türen des Kundenzentrums der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Postplatz öffnen, harren davor Menschen aus, tagsüber bildet sich die Wilsdruffer Straße entlang eine lange Schlange. Der Ansturm auf das Deutschlandticket ist auch in Dresden ungebrochen, viele rennen den Verkehrsbetrieben deshalb buchstäblich die Türen ein. Alternativ lässt sich das Ticket auch im Netz bestellen – oder ab sofort auch ganz einfach und bequem per App auf dem Smartphone.

Bereits zu Wochenbeginn hatten die Verantwortlichen des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) auf rund 40 000 Verkäufe durch die Unternehmen im Verbundraum (oh­ne die Deutsche Bahn) verwiesen, am Mittwoch legte nun DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach noch einmal mit ganz aktuellen Zahlen nur für die Verkehrsbetriebe nach: Demnach seien bis jetzt allein bei den DVB 50 000 Bestellungen für das Deutschlandticket eingegangen. Und: „Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Bestellungen“, sagte Andreas Hemmersbach, der aber einschränken muss: „Zehntausende Anträge für eine Chipkarte, die in kurzer Zeit bei uns eingingen, können wir im April gar nicht mehr vollständig bearbeiten.“

Kulanzregel für Kunden, die noch aufs Ticket warten

Der DVB-Chef hat deshalb eine klare Empfehlung: „Wer jetzt noch pünktlich vor dem Start am 1. Mai sein Deutschlandticket beziehen möchte, muss es über die Handy-App buchen.“ Eine weitere Alternative ist die App des Verkehrsverbundes Oberelbe. Inzwischen sind zahlreiche Anträge bei den DVB bereits abgearbeitet, viele Chipkarten verschickt. Wer bis zum 10. April sein Ticket als Chipkarte bei den DVB oder einem anderen Unternehmen im Verkehrsverbund bestellt hat, sollte in jedem Fall noch rechtzeitig bis zum 1. Mai das Ticket erhalten, verspricht Burkhard Ehlen, der Geschäftsführer des VVO.

Doch auch für alle anderen, die das Deutschlandticket nach dem 10. April bestellt haben und nun noch auf ihre Chipkarte warten, gibt es eine Lösung: „Die Fahrgäste können im Mai vorübergehend mit ihrer Bestellbestätigung mit Bus und Bahn im VVO fahren“, erklärt Burkhard Ehlen. „Die Bestätigung kann ausgedruckt oder auf dem Handy vorgezeigt werden und gilt gemeinsam mit Ausweis, Reisepass oder Führerschein als Ticket im VVO.“ Darüber hinaus werde diese Regel auch anderswo anerkannt, heißt es von den Verantwortlichen von Verkehrsbund und Verkehrsbetrieben.

Bestellungen sogar aus Prag

Bei dem überwiegenden Teil der Besteller des 49-Euro-Tickets handelt es sich bereits um Stammkunden im Nahverkehr. Von den 48 000 Bestellungen sind nur 8000 Neukunden. Auf ein ähnliches Verhältnis hatte der VVO verwiesen. Hier kommt jede siebte Bestellung von Menschen, die bisher nicht Kunde sind. Exakte Zahlen, wie viele Menschen sich in Dresden und Umland für das Deutschlandticket entschieden haben, lassen sich derzeit ohnehin nicht benennen, da eine Bestellung über viele Anbieter möglich ist – so etwa beispielsweise über die Deutsche Bahn, die für einzelne Regionen keine Angaben macht.

Umgekehrt, das betont Andreas Hemmersbach, sind unter den Bestellern bei den Dresdner Verkehrsbetrieben aber wiederum auch viele Menschen, die gar nicht aus Dresden stammen. „Wir haben viele Bestellungen aus dem Umland, aber auch von weiter her. Erst heute Morgen ist eine Bestellung aus Prag eingetroffen“, sagt der Verkehrsbetriebe-Chef am Mittwochmittag.

Bereits 6000 Deutschlandtickets als Jobticket

Insgesamt können die DVB auf fast 180 000 Stammkunden verweisen. Dazu zählen auch viele Tausend Bildungstickets – für die sich das Deutschlandticket als Alternative eher weniger anbietet. Denn bereits heute können die Schüler mit dem Bildungsticket für 15 Euro im Monat zumindest in ganz Sachsen mit Bus und Bahn fahren.

Ein weiterer Teil der Stammkunden habe zudem ein Jobticket – das nun ebenso als Deutschlandticket angeboten wird. Etwa 230 der 350 Firmen in Dresden mit Jobticketangebot haben dafür bereits ihre Zustimmung zurückgemeldet, insgesamt 6000 der 23 000 Jobticketkunden haben sich laut DVB für ein Deutschlandticket entschieden. Offen ist indes, ob auch die Dresdner Stadtverwaltung als einer der großen Arbeitgeber neben dem bisherigen Jobticket mit VVO-Tarif auch das Deutschlandticket für die Beschäftigten anbieten wird. Hier steht eine Entscheidung noch aus.