Mehrere offene Haftbefehle: 42-Jähriger in Dresden-Prohlis festgenommen

In Dresden-Prohlis hat am Samstagabend ein 42-Jähriger versucht, einen Fernseher zu rauben. Die Polizei nahm ihn mit, weil gleich mehrere Haftbefehle vorlagen.

Dresden. In Dresden-Prohlis ist am Samstagabend ein Mann festgenommen worden, der sich des Raubes schuldig gemacht haben soll. Der 42-Jährige hatte den Ermittlern zufolge einen anderen Mann in dessen Wohnung an der Herzberger Straße geschlagen. Er zerstörte das Handy des 43-Jährigen und versuchte, dessen Fernseher mitzunehmen.

Die Polizei stellte den Verdächtigen vor Ort. Bei ihm wurden rund 1,2 Promille Atemalkohol festgestellt. Außerdem lagen vier Haftbefehle gegen den Mann vor, so dass er mitgenommen wurde.