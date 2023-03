﻿3D-Modell für Dresden: Lohnt sich eine Solaranlage auf meinem Dach?

Dresden. Bei steigenden Energiepreisen denken nicht nur Stadtplaner, sondern auch Hausbesitzer und Mieter über Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder Balkonkraftwerke nach. Aber lohnt sich das im konkreten Fall? Für die Einwohner von Dresden gibt es jetzt eine erste Antwort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Potenzialanalyse des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) (DNN berichteten) hat für alle 135 583 Gebäude des virtuellen 3D-Stadtmodells modelliert, wieviel Sonne Dach und Fassade übers Jahr abbekommen und wo Schatten die mögliche Ausbeute verringert. Die dabei gewonnenen Daten stellt die Stadt im Themenstadtplan der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Hauseigentümer und Mieter, Unternehmen und Planer erhalten mit einem Klick auf ein Haus eine Einschätzung darüber, wie gut es für Sonnenstrom geeignet ist. Anhand der Daten und ihres Strombedarfs können sie in Zusammenarbeit mit Fachfirmen feststellen, ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach lohnt und wie diese dimensioniert werden kann.

Dresden Vorreiter in bundesweitem Projekt

Die Stadt ist mit diesem Modell Vorreiter in einem bundesweiten Projekt zur Feststellung des Solarpotenzials. Das in Dresden ansässige IÖR bearbeitet dabei das Teilvorhaben „Geodatenbasiertes Solarflächenpotenzial an Gebäuden“, wie Dr. Martin Behnisch vom IÖR erläuterte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige der Einstrahlungswerte im Themenstadtplan/3D-Stadtmodell für Dresden am Beispiel der Anton-Graff-Straße. © Quelle: Stadt Dresden

Um an die Daten für ein bestimmtes Gebäude zu gelangen, können Interessierte im Themenstadtplan den Suchbegriff „Solarpotential“ eingeben. Über Treffer für Dachteilflächen und Fassaden gibt es einen Link auf das 3D-Modell, in dem die Daten farblich visualisiert sind. Dort kann über die Suche nach der Adresse jedes Gebäude gefunden werden. Über Symbole am linken Bildschirmrand gelangt man in den Navigationsmodus, der es erlaubt, in das Bild hinein zu zoomen und die Ansicht zu drehen, sodass auch die Rückseite der Fassade zu erkennen ist.

Daten für Gebäude liefern auch Hinweise auf Denkmalschutz

Ein Klick auf ein Dachteilstück oder die Fassade öffnet ein Feld, das unter anderem anzeigt wie stark dort die Sonne scheint, wieviel Sonnenstrom eine PV-Anlage bringen könnte und wie groß die dafür geeignete Modulfläche ist. Schon an der Farbe ist erkennbar, wie gut sich eine Fläche für die Gewinnung von Sonnenstrom eignet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Studie des IÖR wurden die Potenziale der denkmalgeschützten Gebäude in der Stadt nicht berücksichtigt, da die Installation von PV-Anlagen dort oft auf Hindernisse stößt. Die Daten dieser Gebäude sind im 3D-Modell dennoch aufrufbar und mit einem Hinweis auf den Denkmalschutz versehen. Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) erklärte bei der Vorstellung des Projekts, dass die Stadt auch bemüht sei, mehr denkmalgeschützte Gebäude für erneuerbare Energien zu erschließen.

Um Klimaziele zu erreichen, möglichst viel Fläche für Photovoltaik sowie Speicher nötig

Damit der Sonnenstrom nicht ungenutzt bleibt, wenn die Sonne mehr liefert als benötigt, setzt die Stadt zudem auf Speicher. Das rät Dirk Hladik von der Stabsstelle Klimaschutz im Rathaus auch privaten Nutzern von PV-Anlagen. Sie könnten die Ausbeute an Solarstrom damit um bis zu 70 Prozent steigern. Damit die Klimaziele erreicht werden können, sei es nötig, möglichst alle für Photovoltaik tauglichen Gebäudeflächen auch zu nutzen. PV-Anlagen, so Hladik, sollten dort, wo das möglich ist, auch über den Eigenbedarf hinaus dimensioniert werden und überschüssigen Sonnenstrom ins Netz einspeisen. Vor allem hohen Gebäuden und Flachdächern bescheinigt die Analyse großes Potenzial.

Wermutstropfen für Bewohner und Besitzer neuer Gebäude: Die Analyse beruht auf dem Stadtmodell von 2019.

3D-Modell „Solarpotential“ im Internet arcg.is/1Obb1X0