﻿39-Jährige soll auf Freund eingestochen haben

In Dresden soll bei einem Streit eine Frau auf ihren Freund eingestochen haben. Der kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Vor Gericht schweigt die 39-Jährige, das Opfer erschien nicht zur Verhandlung.

Dresden. Andrea N. ist eine hübsche, kleine und schmale Frau, die sehr sanftmütig wirkt – aber man darf sie wohl nicht unterschätzen. Die 39-Jährige muss sich derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Sie soll Karel, einem Bekannten oder ihrem Freund, so genau ließ sich das während der Verhandlung nicht klären, bei einem Streit in ihrer Wohnung ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 25 Zentimetern in die Brust gerammt haben. Der Mann verlor rund einen Liter Blut und wäre gestorben, wenn er nicht schnell ärztliche Hilfe bekommen hätte.