Landung missglückt

Dresden-Leuben: Feuerwehr befreit Heißluftballon aus Bäumen

Ein Heißluftballon hat sich am Mittwochabend in Dresden-Leuben in einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen verfangen. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Ballonhülle zu bergen.