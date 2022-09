﻿Dresden bekommt 35 neue Stolpersteine

Im Rahmen des bundesweiten Projektes des Künstlers Gunter Demnig werden am heutigen Freitag 35 neue Stolpersteine im Stadtgebiet verlegt. Damit gibt es in Dresden mehr als 300 dieser Erinnerungsmale.

Dresden. Der Verein Stolpersteine für Dresden e. V. verlegt am Freitag 35 neue Stolpersteine vor 18 Häusern im gesamten Stadtgebiet. Damit gibt es in der Landeshauptstadt dann mehr als 300 dieser Erinnerungsmale, die auf jene Orte hinweisen, an denen Menschen vor ihrer Flucht oder Deportation und Ermordung in der NS-Zeit gelebt haben.

Die Stolpersteine sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und ein bundesweites Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Seit 1992 werden am jeweils letzten freiwilligen Wohnort der Vertriebenen oder Ermordeten Betonwürfel mit einer Kantenlänge von 96 mal 96 Millimetern und einer Höhe von 100 Millimetern in das Straßenpflaster eingelassen. Die Würfel tragen kleine Messingtafeln, die durch ihre Inschriften vom Schicksal dieser Menschen und erzählen. Die Stolpersteine markieren so den Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Verfolgung an den ehemaligen Wohnorten.