﻿Notorischer Sachbeschädiger von Amtsgericht Dresden verurteilt

Dresden. Am 30. Juni vergangenen Jahres wurden die Anwohner auf der Conrad- und Friedensstraße ziemlich unsanft aus ihren nächtlichen Träumen gerissen. Ein rabiater Passant demolierte 24 am Straßenrand abgeparkte Autos. Seine Wut richtete sich vor allem gegen die Kennzeichen – an allen Wagen hatte er die abgerissen, demoliert, eingedellt oder verbogen. Das muss ein schönes Stück Arbeit gewesen sein. Die Polizei nahm Erik N. fest, der stand nun vor dem Amtsgericht. Der 35-Jährige räumte die Tat ein, nur kann er nicht erklären, warum er sich an den Autos abarbeitete. „Das kann ich nicht sagen, es war eine Verkettung von Schwierigkeiten und ich war stark alkoholisiert.“ Er hatte getrunken, ja – aber mit 1,2 Promille ist man nicht sturzbetrunken und ein Drogentest war negativ.

Zahlreiche Ladendiebstähle

Vielleicht liegt es an seiner etwas besonderen Persönlichkeit – der 35-Jährige wird schnell bockig und aggressiv, wenn etwas nicht so läuft, wie er es sich denkt. So demolierte er in Klotzsche eine Haustür und eine Briefkastenanlage. Grund: „Ich dachte, meine Schwester ist dort. Ich wollte mit der reden, aber die kam nicht.“ Natürlich nicht, die wohnt in Heidenau. Er hatte 0,8 Promille intus, auch das ist nicht sehr viel. Erik N. hatte mal erhebliche Alkoholprobleme und hat viel Crystal eingeworfen – aber dies scheint sich gebessert zu haben. Nur seine Klauerei kann er nicht lassen. Der 35-Jährige hat keinen Job, keine Wohnung, zieht von einem Obdachlosenheim ins nächste – und denkt, wenn er kein Geld hat, dann darf er stehlen und Bus und Bahn kostenlos nutzen.

Über 1500 Arbeitsstunden geleistet

Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft, hat schon im Gefängnis gesessen und dort will er nicht wieder hin. Seine letzten Geldstrafen hat er komplett abgearbeitet – über 1500 Stunden. Das ist eine Rarität, andere sitzen das lieber ab. „Das war ganz gut dort, hat sogar Spaß gemacht“, sagte er. Auf die Idee, von sich aus einen Job zu suchen und Bewerbungen zu schreiben, ist er allerdings noch nicht gekommen.

Keine Bewährung

Und was nützt es, wenn er die Stunden abschuftet, aber weiter klauend durch die Geschäfte zieht und Straftaten begeht? Eine Frage, die er sich nicht gestellt hat. Er kam ins Gericht, weil er dachte, er ist als Zeuge geladen und war dann sehr ungehalten, als ihm die Staatsanwältin elf Anklagen vorlas. „Ich bin unvorbereitet hierher gekommen, ich bin von anderen Voraussetzungen ausgegangen.“ Von welchen denn? Ein Jahr und sechs Monate ohne Bewährung reichte das Gericht aus. Erik N. will in Berufung gehen.

